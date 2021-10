Assaltantes ficam baleados após roubo de brinquedos nas Lojas Americanas - Reprodução/Redes Sociais

Assaltantes ficam baleados após roubo de brinquedos nas Lojas AmericanasReprodução/Redes Sociais

Publicado 10/10/2021 17:23 | Atualizado 10/10/2021 18:21

Rio - Um criminoso foi morto, outros dois baleados e um preso, por volta de 12h30 deste domingo, após roubarem bonecas e celulares em uma unidade das Lojas Americanas do bairro de Sepetiba, na Zona Oeste do Rio. Os criminosos baleados foram socorridos por militares do Corpo de Bombeiros para o Hospital Pedro II e o estado de saúde deles ainda não foi divulgado. De acordo com policiais do 27º BPM (Santa Cruz), uma equipe foi acionada para verificar um roubo na filial da empresa, na Estrada de Sepetiba, próximo ao Conjunto Nova Sepetiba.



Unidade das Lojas Americanas, no bairro Sepetiba, é assaltada por criminosos neste domingo (10) Google Maps

Segundo as informações repassadas à corporação, os criminosos estariam em um veículo cinza, o mesmo usado na fuga. Os policiais localizaram o carro e deram ordem de parada. Segundo a PM, os homens desceram do carro insinuando que atirariam contra a equipe, que revidou. Três assaltantes foram alvejados e um deles morreu no local. Um quarto suspeito se rendeu e foi preso pela equipe.

Um vídeo gravado por testemunhas que passavam no local, é possível ver policiais se aproximando do carro do criminosos. Um dos assaltantes, que estava no banco do passageiro abre a porta e se joga no chão com as mãos para o alto, deitando-se próximo ao lado do motorista.

Veja o vídeo:

Um criminoso morre, dois ficam baleados e um é preso após assalto às Lojas Americanas, em Sepetiba.



Crédito: Divulgação #ODia pic.twitter.com/VKL7BmqXOi — Jornal O Dia (@jornalodia) October 10, 2021

Na ação foram apreendidos um revolver calibre .38, com seis munições, uma arma falsa, celulares e bonecas. O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande).



Policiais do 27º BPM apreendem celulares e bonecas após confronto com criminosos em Sepetiba Divulgação/ PMERJ

Procurada, a Lojas Americanas ainda não se pronunciou sobre o caso.