Veículo pega fogo em posto de combustível com abastecimento de gás em NiteróiDivulgação

Publicado 10/10/2021 19:06

Rio - Um carro pegou fogo em um posto de combustível com abastecimento de gás nas margens da RJ-106, sentido Rio do Ouro, em Niterói, na tarde deste domingo. O Corpo de Bombeiros de Itaipu foi acionado às 14h39 para verificar um incêndio em um em veículo e, chegando ao local, conseguiram conter as chamas antes que o fogo se alastrasse pelo estabelecimento, causando possíveis explosões. De acordo com os bombeiros, ninguém ficou ferido.



A estrutura do posto de combustível ficou afetada pelo fogo, o que deixou o local repleto de fumaça escura. Devido ao acidente, o trânsito na região ficou lento. Uma equipe do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) foi ao local para auxiliar os motoristas.

Ainda não há maiores informações sobre a causa do incêndio.