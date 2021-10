Crime aconteceu na Rua Manoel Borba - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Crime aconteceu na Rua Manoel BorbaREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 10/10/2021 18:00 | Atualizado 10/10/2021 22:04

Rio - Mortos durante um ataque a tiros num bar em Senador Camará, Zona Oeste do Rio, na noite de sábado, os irmãos Renan de Andrade Pereira, de 32 anos, e Flávio Luiz de Andrade Pereira, de 34, serão sepultados, às 15h desta segunda-feira, no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência. Eduardo da Silva Singh, 31 anos, que também morreu após ser baleado no estabelecimento, será enterrado no mesmo dia, em Padre Miguel.

Os dois estavam no bar de Fábio, localizado na Rua Manoel Borba, às margens da estação de trem do bairro, quando ocupantes de um carro preto chegaram atirando. Testemunhas contaram que os irmãos estavam na porta do estabelecimento para falar sobre pedidos de delivery, quando um homem de calça, casaco com capuz e de máscara desceu do carro e efetuou os disparos.

"Fábio ainda tentou correr. Os outros rapazes que estavam ao lado de fora conseguiram correr e os que estavam dentro do bar ficaram encurralados sem saber onde se abrigarem. Uns conseguiram se esconder no banheiro. Mas o homem atirou em cima do Renan, um dos tiros acertou o Dudu na cabeça e o outro acertou a perna do Andrias", narrou uma testemunha.

Além dos irmãos, Eduardo Silva Singh também foi atingido pelos disparos e não resistiu. O enterro de Dudu, como era carinhosamente chamado pelos amigos, acontecerá nesta segunda-feira, às 12h30, no Cemitério do Murundu, em Padre Miguel, na Zona Oeste.

Amigos das vítimas contaram que Fábio, que tinha anotação criminal por homicídio, assumiu o bar e passou a administrá-lo junto com seu irmão. Ele também tinha montado um time de futebol.

"O Fábio estava feliz, levando uma nova vida, gostava de curtir a família e os amigos. Ele teve a ideia de montar o time de futebol amador, o Fundão FC, que representava o bairro. Estava trabalhando no bar com o irmão e a rotina dele era a família, trabalho e o nosso time de futebol", disse um amigo.

Ainda segundo os amigos dos irmãos, o bar de Fábio tinha virado um ponto de concentração do time de futebol. Eles contaram que na hora do crime, outros membros do grupo estavam no estabelecimento.

"Ele era um dos diretores do time e a gente se reunia sempre ali no bar, antes e depois dos jogos pra fazer reuniões e resenhas. A galera do nosso time foi se reunir lá pra jogar conversa fora. A galera estava chegando aos poucos depois das chamadas no nosso grupo do time no whatsapp. Já tinha umas oito pessoas dentro do bar e o restante estava ao lado de fora", narrou o amigo.



Fábio era pai de quatro crianças e Renan deixa um filho.