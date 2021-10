Homem morre após ser baleado na Tijuca - Foto: Reprodução

Homem morre após ser baleado na TijucaFoto: Reprodução

Publicado 10/10/2021 21:58 | Atualizado 10/10/2021 22:05

Rio - Um homem ainda não identificado foi morto a tiros, na noite deste domingo, em frente a um restaurante na Rua Gonzaga Bastos, próximo à Rua Baltazar Lisboa, na Tijuca, Zona Norte do Rio. O quartel do Corpo de Bombeiros de Vila Isabel foi acionado às 19h28 para socorrer a vítima que, segundo os militares, tinha cerca de 40 anos. Quando chegaram ao local, os bombeiros encontraram o homem já sem vida. Policiais do 6º BPM (Tijuca) foram acionados ao local e agentes da Delegacia de Homicídios (DH) fizeram uma perícia na região.

Segundo relatos das redes sociais, os tiros teriam sido disparados por um homem que estava em um carro na rua. "Foi muito do nada. Parece que não foi assalto, não. Disseram que o carro passou, deu os disparos e arrancou", afirmou um cliente do restaurante. Nos comentários do post, uma mulher respondeu que soube da morte de uma pessoa.

A Polícia Civil busca testemunhas e imagens de câmeras de segurança da área para tentar identificar o autor do crime. Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.