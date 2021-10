Material estava escondido dentro de mochilas junto com ferramentas usadas no corte - Divulgação

Publicado 10/10/2021 18:01 | Atualizado 10/10/2021 18:19

Rio - Dois homens suspeitos de furtar cabos de energia dos trens da Supervia foram presos, na manhã deste domingo, próximo à estação Maracanã, na Zona Norte do Rio. Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Mangueira faziam patrulhamento pela Avenida Visconde de Niterói, quando avistaram a dupla carregando o material dentro de mochilas.

Segundo o registro, os suspeitos teriam arrancado do sistema elétrico que alimenta os trens cerca de 15 cabos de 50 centímetros. O material estava dentro das mochilas, acompanhados de ferramentas usadas no corte.

Em conversa com os PMs, os homens teriam admitido o furto dos cabos de trens que estavam estacionados na estação do Maracanã. A concessionária Supervia enviou funcionários para a 19ª DP (Tijuca), onde o caso foi registrado, para verificar o material e confirmou que se tratavam de fios retirados da rede que alimenta os trens.

Em nota, a concessionária disse que lamenta que "crimes como este depredem o sistema ferroviário fluminense, do qual dependem milhares de passageiros todos os dias. A SuperVia considera de extrema importância ações como esta dos policiais da UPP da Mangueira e também da força-tarefa que conta com o apoio de vários órgãos de segurança do estado, para reduzir a criminalidade nos trens e estações, o que contribui de forma significativa para a melhoraria do serviço à população", disse em nota.

Ainda de acordo com a Supervia, as ações já vêm apresentando bons resultados na redução de crimes contra a rede de alimentação dos trens, como prisões, apreensões de materiais e peças do sistema ferroviário.

Para reduzir o número de casos de furtos, a concessionária afirma que está aprimorando a área de segurança, ampliando ações de inteligência e firmou um convênio por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis) com atuação de policiais nas estações para aumentar a segurança de seus clientes e equipamentos.

A pena para quem for pego cometendo furtos no sistema pode responder pelo artigo 260 do Código Penal, que trata de ações que causam transtornos ou riscos à operação ferroviária e que prevê pena de reclusão e multa.