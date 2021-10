Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em entrevista - FÁBIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, em entrevistaFÁBIO COSTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 10/10/2021 17:23 | Atualizado 10/10/2021 17:25

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, voltou a criticar no Twitter posicionamentos do deputado federal e ex-ministro da Cidadania Osmar Terra. Após chamar de "fake news" uma postagem do parlamentar sobre a eficácia da exigência do passaporte de vacina, Soranz relembrou falas equivocadas de Osmar durante a pandemia. Um dos exemplos traz postagem do deputado que minimizava os riscos da covid-19 ao compará-la com o surto de H1N1 em 2009.

"Previsões e conselhos errados de Osmar Terra sobre a pandemia certamente prejudicaram muitas pessoas, lembrando que ele participou de reuniões científicas da prefeitura do Rio em 2020", disse o secretário de saúde do município, neste domingo.

Previsões e conselhos errados de Osmar Terra sobre a pandemia certamente prejudicaram muitas pessoas, lembrando que ele participou de reuniões científicas da prefeitura do Rio em 2020. https://t.co/WmTZkLUgvz @OsmarTerra pic.twitter.com/8GBoMduTgS — Daniel Soranz (@danielsoranz) October 10, 2021

Antes disso, Soranz já havia rotulado postagem de Terra como Fake News. O twite do deputado trazia um dado acumulado sobre a taxa de mortalidade de pacientes infectados pelo vírus da Covid-19 no Rio, como justificativa para crítica à exigência do passaporte de vacinação. Documento considerado obrigatório pela Prefeitura do Rio desde o dia 14 de setembro no acesso a estabelecimentos.

"Passadas + de 3 semanas de exigência do “passaporte de vacinação”,a cidade do Rio continua batendo record de mortes e casos da Covid.Ontem registrou a altíssima taxa de mortalidade de 5.130/milhão de habitantes.0 inútil “passaporte” do @eduardopaes só constrange e nada previne", publicou o ex-ministro da cidadania.

Postagem refutada logo em seguida por Soranz, que mencionou a melhora no cenário epidemiológico da cidade nas últimas semanas.