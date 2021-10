Delegacia de Polícia Civil na cidade de Barra Mansa, 90ª DP - Divulgação

Publicado 10/10/2021 14:27

Rio - A Polícia Civil abriu inquérito para investigar as mortes de três jovens, de 16, 19 e 22 anos, na madrugada deste domingo em Barra Mansa, no interior do Rio de Janeiro. Os crimes aconteceram nos bairros Boa Vista e Barbará.

De acordo com a polícia, todos foram vítimas de tiros. Investigadores da 90ª DP (Barra Mansa) tentam descobrir se as mortes estão ligadas uma ao outra. Os assassinatos ocorreram em horários próximos.

Os assassinatos ocorreram em horários próximos. No bairro Boa Vista, um rapaz de 22 anos que não teve o nome divulgado foi morto na frente de amigos, enquanto bebia em um bar. Testemunhas relataram que um homem encapuzado invadiu o local e efetuou os disparos.

No Barbará, dois amigos foram foram encontrados mortos com marcas de tiros dentro de um carro. Os dois foram atingidos por vários disparos.