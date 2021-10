Policiais militares também passaram por treinamento de tiro em ambiente noturno - DIVULGAÇÃO

Policiais militares também passaram por treinamento de tiro em ambiente noturnoDIVULGAÇÃO

Publicado 10/10/2021 14:54

Rio - Policiais militares de diferentes batalhões do Rio participaram, nas últimas semanas, de um curso para aperfeiçoar o preparo técnico e psicológico em serviço, para reduzir a letalidade. O treinamento de 50 horas, oferecido pelo Centro de Instrução Especializada e Pesquisa Policial (CIEsPP, visa desenvolver a tomada de decisão dos agentes que operam nas ruas.

O treinamento tem diferentes disciplinas, além do próprio desenvolvimento de tiro. Policiais militares têm aulas de assuntos como direito operacional, psicologia operativa, tecnologias de menor potencial ofensivo e abordagens (pessoas, edificações e veículos). PMs de batalhões de Niterói, São Gonçalo e Baixada Fluminense participaram do curso. "O treinamento e a saúde mental da tropa são prioridades e essa imersão nos nossos centros de instrução se fez necessário", comentou o secretário da PM, coronel Luiz Henrique Marinho Pires.

Na última semana, parte dos PMs participou de um treinamento de tiro em ambiente noturno, no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP), em Sulacap. Segundo dados da PM, das 200 mil abordagens mensais no estado, 27% delas acontecem à noite.

"O policial militar estará instrumentalizado profissionalmente para que, no momento de crise, de estresse, ele possa tomar a melhor decisão, mais acertada. É uma ação sinérgica que visa potencializar os resultados dos serviços prestados para a sociedade", comentou o major Marcelo Corbage, comandante do CIEsPP.

De janeiro a outubro deste ano, 47 policiais militares do Rio foram mortos - em serviço ou fora dele. Na última sexta-feira (8), o terceiro sargento Bruno Barbosa, de 38 anos, foi morto enquanto isolava a área onde um criminoso morreu em confronto com a polícia , em Quintino. Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram também que, nos primeiros oito meses de 2021, 1.019 pessoas foram mortas por 'intervenção de agentes do Estado'.