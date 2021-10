Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Égide durante madrugada - Divulgação

Polícia Rodoviária Federal realiza Operação Égide durante madrugadaDivulgação

Publicado 10/10/2021 11:50 | Atualizado 10/10/2021 11:58

Rio - Policiais da Rodoviária Federal (PRF) realizaram a Operação Égide, na noite deste sábado (9), voltada para o combate ao crime. Os policiais recuperaram dois veículos com ocorrências registradas por roubo e furto em Duque de Caxias e Biritiba Mirim, respectivamente.

Os PRFs deram ordem de parada ao motorista de 38 anos de um Volkswagen Voyage que trafegava pela BR 101, em Mangaratiba. Após inspeção, constataram que o carro estava com placas falsas e o veículo original havia sido roubado a menos de dois meses, com ocorrência registrada na 59ª Delegacia de Polícia Civil em Duque de Caxias.

Polícia Rodoviária Federal apreende dois veículos clonados no Rio Divulgação

O segundo veículo foi apreendido por outra equipe PRF, já durante a madrugada desse domingo. O Jeep Renegade foi visto trafegando pela BR 116, no Rio de Janeiro, e acompanhado por policiais que realizaram a abordagem na linha vermelha nas proximidades de São João de Meriti. Ao fazerem a identificação veicular, os policiais rodoviários federais descobriram que o veículo original havia sido furtado em dezembro de 2020 em Biritiba Mirim. No interior do veículo estavam dois homens de 36 e 23 anos, e mais duas mulheres de 31 e 21 anos.

As ocorrências foram encaminhadas para as polícias judiciárias locais. E após perícias, os veículos serão devolvidos aos seus proprietários de origem.