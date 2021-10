Cristo Redentor completa 90 anos na terça-feira, dia 12 de outubro - Daniel Castelo Branco / Arquivo

Publicado 10/10/2021 06:00

Rio - Da correria das ruas, os cariocas podem repousar os olhos sobre uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, o Cristo Redentor. Há quem queira chegar mais perto do monumento, que recebe ao seus pés namorados, atletas, famílias e turistas. Os visitantes sobem o Corcovado atraídos pela natureza, pela obra icônica e, claro, para contemplar a beleza dessa cidade que continua linda. Imponente, o Cristo Redentor completa 90 anos na próxima terça-feira (12) e será festejado com uma programação especial.

A partir das 7h um ato cívico-religioso no santuário incluirá apresentação da esquadrilha da fumaça da Força Aérea Brasileira, missa, apresentação musical e salto de paraquedistas no santuário. Já na Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Centro do Rio, haverá uma celebração até o dia 16 de outubro, todos os dias das 9h às 16h. Haverá serviços e atendimentos gratuitos voltados à população em situação de vulnerabilidade social, nas áreas de saúde, alimentação, cidadania e serviço social, e apresentações culturais, oficinas e assistência religiosa. No dia 12 de outubro, também serão realizadas atividades para as crianças por também ser celebrado o Dia das Crianças.

Entre os serviços sociais que estarão disponíveis na Catedral estão orientação de saúde preventiva, atendimento médico com exames, acolhimento para casas de acolhida, serviços de higiene pessoal e de beleza, oferecimento de cursos, orientação vocacional, entre outras atividades que podem ser verificadas no site oficial do Santuário Cristo Redentor.



O reitor do monumento, padre Omar Raposo, afirma que a festa tem como objetivo deixar um legado para o povo do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. "Queremos ser extensão dos braços do Cristo que acolhe a todos sem distinção. Desde a construção, é o símbolo nacional de Fé e Esperança. Chegou a hora de celebrarmos tudo o que ele representa para o povo brasileiro e o mundo inteiro. Por isso vamos fazer uma grande festa, com atividades religiosas, sustentáveis e culturais”, destaca padre Omar.

Um dos frequentadores desse símbolo do Brasil e do Rio é o assistente administrativo Wellington Lima, 42. Ele gosta de aproveitar os dias de folga do escritório para montar na bicicleta e pedalar até o monumento, que é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. "Saio da Taquara e vou pela Floresta da Tijuca pedalando. É uma sensação muito boa estar ligado à natureza. É uma das Sete Maravilhas do Mundo. Eu vou e peço pela minha família e pelo Rio de Janeiro", conta Wellington.



O contato com a natureza foi o que mais encantou a arquiteta Nathalia Blayer, 27. Dentre as formas de chegar ao monumento, ela escolheu o passeio de bondinho. "É um passeio que parece uma volta no tempo. O bondinho também é um símbolo no Rio. Somos inseridos logo na natureza, nesse percurso pela Mata Atlântica", conta a arquiteta.



O bonde parte do Cosme Velho, na Zona Sul do Rio, ruma às Paineiras, na Floresta da Tijuca. Essa Estrada de Ferro do Corcovado foi inaugurada em 1884. A Estação do Corcovado foi concluída no ano seguinte, em 1885, tornando-se a primeira ferrovia de turismo da América Latina.



Por ocasião do aniversário de 90 anos, o Cristo recebeu reparos em partes danificadas pelas intempéries, como na parte frontal esquerda do topo da cabeça, no dedo e em partes do manto. Alvo de ventos, o monumento também ganhou uma estação meteorológica e para-raios reforçados.



Foi por conta dessas intempéries que a técnica de enfermagem Adriana Castro, 50, precisou ter um 'date' adiado. Ela e o marido, Marcos Castro, combinaram, em junho de 2009, um passeio ao ponto turístico como um primeiro encontro. Mas, os fortes ventos naquele 11 de junho levaram ao fechamento do trem e os ingressos foram revalidados para que voltassem outro dia. O namoro engatou e quando retornaram, em novembro daquele ano, Adriana já estava grávida da filha Isabel.



Onze anos depois, Adriana quer retornar com a família para o monumento. "Eu acho lindo. Tanto pela vista que temos lá de cima, quanto por nossa relação com o monumento. Voltar com Isabel vai ser a concretização dessa história", conta a técnica de enfermagem.



O Cristo Redentor foi inaugurado no dia de Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro de 1931. Uma capela no monumento foi contruída em homenagem à padroeira do Brasil. A idealização da obra remonta ao tempo do Império. Em 1888, após a abolição da escravatura, a princesa Isabel rejeitou uma proposta de construção de uma estátua em sua homenagem no Monte Corcovado, e ordenou a construção de uma imagem ao Sagrado Coração de Jesus, que, ela disse ser o ‘verdadeiro Redentor dos homens'.



Mais de vinte anos depois, em 1921, já na República, o 'Círculo Católico’, liderado pelo General Pedro Carolino Pinto, apresentou novamente a ideia de construção do monumento para as celebrações do Centenário da Independência do Brasil. Foi eleito o projeto do engenheiro carioca Heitor da Silva Costa, com a imagem de Jesus sobre um pedestal, segurando uma grande

cruz com a mão esquerda e um globo com a mão direita.



A ideia, no entanto, recebeu críticas da Escola Nacional de Belas Artes e Heitor da Silva Costa alterou o projeto, para que a obra pudesse ser vista de longe. Com a ajuda do pintor Carlos Oswald, Heitor da Silva Costa projetou a imagem de Jesus com o tronco ereto e os braços abertos, com o mundo aos seus pés. O especialista em art decó Paul Landowski foi contratado em Paris e o engenheiro francês Albert Caquot foi convocado para realizar os cálculos estruturais.



O monumento foi construído em cinco anos, entre 1926 e 1931, unindo a engenharia, a arquitetura e a escultura. O arquiteto Heitor Levy foi o mestre de obras da construção e Pedro Fernandes Viana, o engenheiro fiscal. O Cristo, em concreto armado, foi revestido por um grande mosaico de pedra sabão, material maleável e resistente ao calor, ao frio e à erosão.



Cristo nas telas

Prestes a completar 90 anos, o monumento também foi eternizados em cenas do cinema e da televisão. O cantor Roberto Carlos caminhou sobre a mureta do Cristo no filme "Em Ritmo de Aventura", de 1967, após seu personagem ter sido perseguido por mafiosos na estrada do Corcovado. Em 1991, Renato Aragão marcou a memória dos telespectadores ao escalar os braços do monumento para manifestar sua fé e agradecer por suas conquistas. As araras-azuis Blu e Jade, da animação "Rio", de Carlos Saldanha, deram uma voltinha no Cristo de carona em um voo de asa-delta. O Cristo também aparece no cartaz do block-buster "Velozes e Furiosos 5", de 2010, que teve cenas gravadas no Rio.



Escolhido para sediar o início da vacinação contra covid-19 na cidade, quando foram imunizadas a profissional de saúde Dulcineia da Silva Lopes, de 59 anos, e a moradora de abrigo Terezinha da Conceição, o monumento também foi palco de luto. A missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo foi realizada no local. Na homenagem, amigos e familiares falaram sobre a dor da perda do ator. Além disso, o humorista foi homenageado com "Pretty Hurts", música de Beyoncé, artista que ele era fã, cantada por Mariah Nala. Ao final da missa, o Cristo foi apagado em memória às vítimas do coronavírus.



Celebração

Para celebrar os 90 anos do monumento, haverá às 7h15 da próxima terça-feira (12) um Ato Cívico Religioso e uma missa em Ação de Graças com a presença de autoridades públicas e religiosas, no santuário.



Uma medalha comemorativa dos 90 Anos do Cristo Redentor será lançada além de um bloco postal especial em homenagem ao monumento. As obras são do artista Oskar Metsavaht. O lançamento do selo será realizado pelo presidente dos Correios, General Floriano Peixoto Vieira Neto.



A Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, fará uma apresentação sobrevoando o monumento. A Banda do Corpo de Fuzileiros Navais participará musicalmente do evento.

Em seguida, o arcebispo do Rio, Cardeal Orani João Tempesta, presidirá a missa, que será acompanhada pelo Coro da Princesa, o coro oficial do Cristo Redentor. Ao término da missa, paraquedistas do Exército Brasileiro passarão próximo ao símbolo do Brasil em um salto livre. Toda a cerimônia será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Santuário Cristo Redentor.



Como chegar

O monumento é acessível via trem, van ou carro. Três elevadores panorâmicos e quatro escadas rolantes falicitam o acesso.



De trem: Ingressos disponíveis para compra pelo site tremdocorcovado.rio. A bilheteria do Trem do Corcovado não vende bilhetes para o mesmo dia e funciona somente para troca de vouchers comprados com antecedência pela internet, APP ou nos pontos de vendas credenciados. Os ingressos variam entre R$ 83,50, na alta temporada, que inclui finais de semana e feriados, e R$ 68,50 na baixa temporada. Idosos acima de 60 anos residentes no Brasil pagam R$ 26,00. Os ingressos de crianças entre 5 e 11 anos custam R$ 52,00. Crianças até 4 anos não pagam, desde que estejam no colo do seu responsável. Os valores incluem transporte de ida e volta e acesso ao monumento do Cristo Redentor.



De Van Paineiras: Na alta temporada, finais de semana e feriados o valor é de R$ 55,40. Na baixa e dias de semana o valor é de R$ 38,40. Ingresso para crianças entre 5 e 11 nos custa R$ 21,40. Crianças até quatro anos não pagam. Idosos brasileiros ou residentes no país pagam R$ 10,70. O horário de embarque é de 8h às 16h de segunda a sexta e de 8h às 17h sábado, domingo e feriado.



De Van Barra da Tijuca: Na alta temporada, finais de semana e feriados o valor é de R$ 110,50. Na baixa, R$ 95,50. Crianças de 5 a 11 anos R$ 80,50. Idosos acima de 60 anos, brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil R$ 72,00. O horário de embarque é de 9h às 15h.



De carro: Via Cosme Velho pela Ladeira dos Guararapes, seguindo pela ladeira íngreme. À direita, entrar na rua Conselheiro Lampreia até a interseção com a placa indicativa "Corcovado-Mirante". Vire à esquerda, já na Estrada das Paineiras, e adiante uma nova placa indica "Paineiras-Corcovado". Os carros de passeio devem seguir somente até às Paineiras. De lá, o visitante segue de van credenciada até o monumento.



Imbróglio com ICMBio

O controle no acesso ao monumento levou a um imbróglio entre a Arquidiocese e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que administra o Parque Nacional da Tijuca. No dia 3 de setembro, o reitor do Santuário Cristo Redentor, padre Omar Raposo, foi impedido de acessar o alto do Corcovado para realizar um batizado na capela localizada sob os pés da estátua. Nem o Padre Omar, nem os familiares com a criança foram autorizados a subir. A Arquidiocese do Rio emitiu uma nota de repúdio contra o ICMBio e classificou a situação como constrangedora. No dia 13 de setembro a Arquidiocese chegou a registrar ocorrência por intolerância religiosa por conta do episódio.



O ICMBio informou que, "por questões de segurança dos frequentadores e conservação ambiental de alguns Parques Nacionais, todos os veículos que acessam as áreas restritas precisam se identificar. Eventualmente, essa checagem pode levar um pouco mais de tempo, devido à quantidade de frequentadores em eventos e nos finais de semana".