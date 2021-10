Passageiro é preso na Rodoviária Novo Rio transportando farta quantidade de drogas - Divulgação/ PMERJ

Publicado 09/10/2021 17:58 | Atualizado 09/10/2021 20:01

Rio - Um homem foi preso por policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), na Rodoviária Novo Rio, neste sábado, transportando farta quantidade de drogas dentro da bagagem. O material, segundo o homem, que não teve a identidade revelada, foi comprada na comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio, e tinha como destino a cidade de Muriaé, em Minas Gerais.



Com ele, os agentes encontraram 97 fracos de lanças perfume, 200 unidades de recipientes vazios, quatro trouxinhas de skank, dois cigarros de maconha, um pacote de liga elástica, uma fita adesiva e dois litros de lança perfume em um recipiente. O nome do preso não foi divulgado.

De acordo com os policiais, o passageiro chamou a atenção por apresentar nervosismo com a presença dos agentes. Após a revista, o material foi encontrado e o passageiro preso.

A ocorrência está em andamento.