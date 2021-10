Rio de Janeiro (RJ),09.10.2021 - CIDADE/ JUSTIÇA / RIO DE JANEIRO - Familiares e amigos de Vinicius Mateus Barreto , preso por engano protestando na na porta do presidio de Benfica na zona norte do Rio na tarde deste sabado (09) Foto: Fabio Costa/ Agencia O Dia - Fabio Costa/Agencia O Dia

Rio - A Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) autorizou que familiares pudessem visitar neste sábado o jovem Vinícius Matheus Barreto Teixeira, 21, preso desde a última segunda-feira (4) na cadeia José Frederico Marques, em Benfica. Ele foi confundido com o filho de um traficante que possui o mesmo nome que seu pai. No início da tarde, parentes de Vinícius Matheus protestaram em frente ao presídio de Benfica, com cartazes e faixas: "Poder Judiciário, corrija o erro".

Vinícius Matheus é filho do transportador de equipamentos Messias Gomes Teixeira, de 46 anos. Messias é homônimo de 'Feio', apontado como o responsável pelo tráfico de drogas no Morro do Urubu, na Zona Norte do Rio. Feio está preso desde 2018, e uma investigação da Polícia Civil descobriu que agora o filho do traficante também participa do crime organizado da região. Confundido por conta do nome do pai, Vinícius foi preso no trabalho em Macaé, na última segunda-feira (4).

"Parece que eu estou vivendo um filme de terror. Eu não consigo dormir direito, me alimentar direito. É muito sofrimento. Já tem provas suficientes que meu filho é inocente, meu filho não tem envolvimento com nada disso", afirmou o pai, em protesto durante a tarde na cadeia de Benfica. Um culto ainda foi realizado em homenagem ao jovem. Segundo o Pastor Wanderson Vieira, Vinicius foi criado na Igreja em Macaé e participava como músico da banda.

A Seap aguarda a manifestação da Justiça sobre o pedido de habeas corpus feito pela defesa de Vinícius Matheus. A família espera a libertação do jovem. "O meu filho é inocente, uma menino de família, por isso que a gente está aqui por ele. Um menino adorado", disse a mãe do jovem, Paula Barreto.



Procurado, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) ainda não se pronunciou sobre o caso.