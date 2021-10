Batalhão de Ações com Cães dá apoio à operação no Complexo do Chapadão, neste sábado (9) - REPRODUÇÃO TWITTER/PMERJ

Batalhão de Ações com Cães dá apoio à operação no Complexo do Chapadão, neste sábado (9)REPRODUÇÃO TWITTER/PMERJ

Rio - Dados de inteligência da Polícia Militar indicaram que traficantes do Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho, planejavam atacar as equipes que ocupam a comunidade desde quinta-feira (7). Segundo a corporação, criminosos teriam migrado para o Complexo do Chapadão, em Costa Barros, nos últimos dias e de lá voltariam ao Juramento, numa tentativa de ataque para incriminar a facção rival. Neste sábado (9), pelo segundo dia seguido, a PM fez operação no Chapadão.

O Juramento, dominado pelo Comando Vermelho (CV), é alvo desde a última semana de ataques de traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP) da Serrinha, em Madureira.

Policiais do BOPE (Batalhão de Operações Policiais Especiais), do BPChoque e do Batalhão de Ação com Cães (BAC) chegaram ao Complexo do Chapadão ainda na madrugada deste sábado (9). Em uma casa abandonada na Rua Capri, em Anchieta, PMs do BPChoque encontraram uma espingarda calibre dose, além de 495 pinos de crack, 476 pinos de cocaína, 416 sacolés de maconha, 14 frascos de loló, e 23 pinos de haxixe. Todo o material foi encaminhado para a 39ª DP (Pavuna).

Numa área de mata do Chapadão, o BAC localizou outra farta quantidade de drogas. Não houve registro de prisão.

Cães farejadores auxiliam equipes do #BAC durante a operação do #COE no Chapadão, neste sábado. pic.twitter.com/2JLcPoDLpG — @pmerj (@PMERJ) October 9, 2021

Baleado na estação do trem

A Polícia Civil tenta descobrir de onde partiu o tiro que atingiu um homem na estação do trem, em Costa Barros, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, o caso aconteceu no início da tarde de sexta-feira. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Pavuna.

Segundo a Polícia Militar, uma equipe do 9ºBPM (Rocha Miranda) foi acionada para comparecer à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda, onde um homem foi atendido, vítima de disparos de arma de fogo. A identidade da vítima não foi revelada.

A estação de Costa Barros fica nas proximidades do Complexo do Chapadão, mas a possibilidade de que o tiro tenha partido de dentro da comunidade foi descartada. Testemunha relataram que a vítima discutiu com um criminoso da região e foi baleada.