Publicado 09/10/2021 20:23 | Atualizado 10/10/2021 08:38

Rio - Três homens morreram e outros dois foram baleados no início da noite deste sábado (9), em Senador Camará, Zona Oeste do Rio. Segundo a Polícia Militar, dois ocupantes de um carro passaram atirando contra pessoas que estavam na Rua Manoel Borba, às margens da estação de trem do bairro. As vítimas foram identificadas como Fábio, Eduardo e Renan.

Os homens estavam em um bar, ao lado da passarela da estação. Segundo a Polícia Militar, um veículo passou com dois homens armados, que atiraram. Três homens morreram ainda no local. Outros dois foram baleados, um na perna esquerda, e outro com escoriações. Eles foram levados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

A estação de trem de Senador Camará é considerada pela Supervia como uma das mais inseguras para os usuários. Há anos, traficantes da Vila Aliança e de Senador Camará instalaram pontos de venda de drogas ao longo da estação, inclusive nos trilhos. Em setembro, a Polícia Militar chegou a fazer uma operação ao redor da estação, para coibir o tráfico