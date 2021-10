Trem do Corcovado completa 137 anos de operação - Divulgação

Rio - O Trem do Corcovado comemora, neste sábado, 137 anos de operação na Estrada de Ferro, a primeira ferrovia eletrificada do Brasil. O percurso passa pela Floresta da Tijuca até o Cristo Redentor, que também celebra o aniversário de 90 anos na próxima terça-feira (12)

A festa iniciou às 10h, com a apresentação da Banda da Guarda Municipal, seguida uma missa de Ação de Graças celebrada pelo padre Omar Raposo, reitor do Santuário do Cristo Redentor. Após a missa houve distribuição de bolo para aos visitantes que foram celebrar a data no Trem do Corcovado.

A história

Inaugurada em 1884 por D. Pedro II, é mais antiga do que o próprio monumento do Cristo Redentor. Aliás, foi o trem que, durante quatro anos consecutivos, transportou as peças do monumento. Na época o trem a vapor foi considerado um milagre da engenharia por percorrer 3.824 metros de linha férrea, em terreno totalmente íngreme. Mas, em 1910, os trens foram substituídos por máquinas elétricas e mais recentemente, em 1979, quando a Esfeco assumiu o controle da ferrovia, foram trazidos da suíça modelos mais modernos e seguros.