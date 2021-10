Cardeal Dom Orani Tempesta irá celebrar missa em comemoração aos 90 anos do Cristo redentor - Luciano Belford/Agência O Dia

Cardeal Dom Orani Tempesta irá celebrar missa em comemoração aos 90 anos do Cristo redentorLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 08/10/2021 17:00

Olá, meninas!

Na próxima semana é para acessar o portal da edição especial do programa de aniversário do nosso amado Cristo Redentor, que completa 90 anos na próxima feira terciária (12). No domingo (10), pois como atividades chegarão a ser bem-vindas, como uma missa celebrada pelo padre Marcelo Rossi. Eu estarei aqui para você e você contará tudo para você.

O aniversário de Cristo começa às 7h15, como Santa Missa na Ação de Graças pelos 90 Anos do Cristo Redentor e em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. Em nenhum evento haverá o lançamento da Medalha Comemorativa e os eventos pós-comemorativos. E uma festa vai ser mais que especial. À Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira, vai fazer não monumento, ao som da Banda do Corpo de Fuzileiros Navais. Ao final da missa celebrada pelo cardeal arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, para do Exército Brasileiro, pularão ao lado do símbolo do Brasil.

Já na Catedral Metropolitana de São Sebastião, fora do Centro, acontecem eventos abertos a todos ou ao público entre os dias 12 e 16 de outubro, sempre das 9h às 16h. Vários serviços gratuitos serão oferecidos à população, principalmente àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Entre os serviços sociais que estarão disponíveis na Catedral estarão orientações de saúde preventiva, atendimento médico com exames; acolhimento; serviços de higiene pessoal e beleza; oferta de cursos em diversas áreas, orientação profissional, banco de talentos com rotação para o mercado de trabalho; gabinetes de formação, empreendedorismo social; conscientização sobre o tratamento do sangue e atendimento às mulheres vítimas de violência.



Haverá também palestras e exposição de projetos ambientais. As ações abrangem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, propostas pela Organização das Nações Unidas (ONU). É você, que nem eu, não quero perder como solidões, está vinculado à agenda dessa semana. Um programa completo não é o site oficial do Santuário Cristo Redentor.