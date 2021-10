Obra de Grazie Gra destaca a brasilidade feminina em seus diferentes corpos, raças e estilos - Divulgação

Publicado 07/10/2021 10:00

Oi, meninas!

Entramos no mês da campanha Outubro Rosa e fiquei curiosa sobre como tem sido o cuidado das mulheres em relação à prevenção ao câncer de mama. E o que eu li me chamou muita atenção. Vocês sabiam que a procura pela mamografia, exame capaz de identificar a doença de forma precoce, caiu 42,6% no ano passado? Isso na comparação com 2019, antes da chegada da pandemia do coronavírus. O levantamento da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI) mostrou que, em 2021, a quantidade de mamografias aumentou. Mas ainda está longe do patamar de dois anos atrás.

E aí, como sempre, a iniciativa de mulheres conscientes e influentes pode ajudar - e muito - a melhorar esses números. Foi assim que eu descobri a campanha Todos Pelo Rosa, que convidou quatro artistas urbanas para criar imagens exclusivas com o objetivo de incentivar mulheres a fazerem a mamografia: Mari Pavanelli, Grazie Gra, Lola Cauchick e Erika Mello.

E, gente, as obras são lindas, não só pelas cores vibrantes, mas porque retratam a batalha dessas verdadeiras guerreiras contra o câncer de mama. A Grazie Gra disse que ideia é realmente chamar atenção para a importância da prevenção e diagnóstico precoce. "E poder fazer parte desta campanha que, anualmente, busca levar a conscientização a população, é muito especial. Espero que a minha arte seja um ponto de reflexão, uma janela na qual cada mulher possa voltar o olhar para si mesma."

E olhar para si é essencial. Afinal, se a gente não cuidar de si, quem vai, né, gente? Um exemplo disso é o que Lola Cauchick contou sobre a luta da avó, diagnosticada com a doença. "Minha avó teve câncer de mama duas vezes e, graças ao diagnóstico precoce, realizado por meio da mamografia, hoje ela tem 79 anos e vive bem, cheia de saúde. E apesar do medo que a doença traz consigo, é essencial disseminar conhecimento para que a população entenda a necessidade de realizar check-ups frequentes, no intuito de realmente salvar vidas".

Para muitas mulheres, o caminho ao consultório médico é cheio de empecilhos. Falta de tempo, dificuldade de acesso à saúde de qualidade e até mesmo o medo prejudicam o diagnóstico precoce. A coordenadora de Relações Institucionais da FIDI, Cristiane Claro, acredita que isso pode ser decisivo durante o tratamento da doença. "As ilustrações doadas por essas artistas incríveis terão o poder de encorajar as mulheres a olharem para si e voltarem a realizar os seus exames preventivos, que na pandemia sofreram uma queda brusca, no intuito de reduzir os riscos da doença."

Ficou curiosa para ver outras ilustrações maravilhosas e entender um pouco mais da importância do diagnóstico precoce do câncer de mama? É só ir nas redes sociais deles, que tem tudo explicadinho por lá.

E aí, eu deixo vocês com uma perguntinha: já marcaram sua mamografia hoje?