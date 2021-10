OssoBanda realiza em outubro uma série de eventos para comemorar seus 7 anos de existência. - Divulgação

Que tal aproveitarmos que o fim de semana está batendo à porta e tirarmos alguns minutos para refletirmos um pouco sobre nossa saúde mental? Muito trabalho, rotina pesada. É sempre bom uma pausa para olharmos para o nosso interior. Para lembrar a população sobre a importância da conscientização, hoje (1), às 19h, o Cristo Redentor, principal símbolo do Rio de Janeiro, será iluminado de verde. A iniciativa é uma referência ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado no dia 10 de outubro.

Ritmos para celebrar

A OssoBanda, que faz música para crianças, realiza em outubro uma série de eventos para comemorar seus 7 anos de trajetória. A marca da banda é o rock, mas o quarteto formado por Leís Lima, Marcelo dos Anjos, Esdras Cabral e Tereza Saci também explora ritmos como o reggae, o funk, as baladas e o samba-rock. As comemorações começam hoje (1) com os integrantes recebendo convidados em lives pelo Instagram do grupo, sempre aos sábados, às 10h.

Dia Mundial do Idoso

Como forma de comemorar o Dia Mundial do Idoso (1), o projeto Envelhecer Sustentável, do Instituto Sempre Movimento (ISM), terá a participação de Marcio Atalla, especialista em Qualidade de Vida e Embaixador do ISM, na live sobre Longevidade Ativa, que acontecerá hoje e amanhã (2), às 19h. A transmissão será pelo perfil do instituto. Serão diversas atividades gratuitas e exclusivas, on-line e presenciais, como caminhadas, aulas de yoga, aulão funcional e pilates, em alguns lugares de São Paulo e na Rocinha, no Rio de Janeiro, além de palestras. Veja a programação completa.

Homenagem no teatro

Para este sábado (2), a dica é a peça 'Maria!', com Claudio Mendes e direção de Inez Viana. A transmissão será on-line, mas também haverá plateia presencial. O espetáculo, uma homenagem ao cronista e compositor Antônio Maria (1921-1964), ícone do Rio de Janeiro nos chamados Anos Dourados, apresenta suas crônicas e canções permeadas por dramaturgia que se passa num único dia – o de seu aniversário. A reestreia acontece amanhã (2), às 19h, no Teatro PetraGold, no Leblon. O endereço é Rua Conde de Bernadotte, 26. As apresentações continuam nos sábados de outubro, no mesmo horário. Os ingressos para transmissão on-line custam a partir de R$20. Para a plateia presencial os ingressos custam R$60 e R$30 (meia). A compra pode ser feita na bilheteria com até uma hora de antecedência ou pelo site . A peça tem duração de 50 minutos e a classificação é livre.

Acerto de contas

O solitário professor Gracindo (Herson Capri) está de mudança para um asilo quando é surpreendido pela visita do filho gay que expulsou de casa há vinte anos. Cadu (Leandro Luna) agora é a drag queen Emma Bovary. Em meio a uma queda de energia, os dois têm apenas o tempo de uma vela para acertar as contas. Este é o enredo do espetáculo 'A vela', em exibição no Teatro Vivo Em Casa, neste sábado (2), às 21h, e no domingo (3), às 18h. O ingresso é gratuito e deve ser solicitado pelo Instagram

Cinema inclusivo