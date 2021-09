Objetivo é trazer para a cidade maravilhosa junto à chegada da primavera, uma tendência de buquês gigantes para florir e deixar o Rio ainda mais lindo - Maycon Nunnes

Publicado 28/09/2021 09:57

Olá, meninas! Qual tal sairmos por aí, florindo o Rio de Janeiro?

Pois é exatamente isso que a produtora de conteúdo Vanessa Real, uma das pioneiras em fotos de estilo mais clássico no Instagram, vem realizando através do 'Flores pelo Rio'. O projeto será o primeiro do Giro Estações, onde a carioca, vai lançar a cada virada de estação, uma série criativa de fotos pela cidade maravilhosa, contando a história de determinados lugares.

A frente da página Giro da Carioca , que é sucesso nas redes, Vanessa protagoniza cliques com chapéus e roupas esvoaçantes, com a cara do Rio, mostrando a cidade com leveza e sem preconceito. Tudo começou em 2018 e, hoje, a página conta com uma legião de seguidores que se inspiraram em seu estilo. O objetivo é trazer para a cidade - junto com a chegada da primavera - uma tendência de buquês gigantes, os macro buquês como são conhecidos, para florir e deixar os cantinhos dessa cidade ainda mais lindos.

Vanessa explica que o conceito já é comum em alguns países. "Eles presenteiam e fotografam muito e, como eu amo flores [e fotos], resolvi trabalhar várias referências. Trouxe a ideia e a tendência para ilustrar a série. A cada mudança de estação vou fazer uma nova série de fotos. Vai ser lindo".

Para servir de cenário, foram escolhidos pontos estratégicos como a estátua de Carlos Drummond de Andrade, em Copacabana; o Largo do Curvelo, em Santa Teresa; os arcos, na Lapa; a Lagoa Rodrigo de Freitas; a Praia de Botafogo; e a Igreja da Candelária, no Centro. Vanessa não faz tudo sozinha, além de contar com uma floricultura como parceira, ela conta com os cliques do fotógrafo Maycon Nunnes.

A idealizadora conta que "foram mais de 200 hastes de flores para colorir o Rio" e que levou "mais de 2 meses planejando a série fotográfica, para oferecer um respiro de leveza em meio a tanta coisa que passamos nos últimos meses". Apaixonada pelo Rio de Janeiro, Vanessa diz que seu projeto é apenas o começo. "Quero colorir ainda mais essa cidade que tanto amo. Quero trazer mais empatia, alegria e amor". Isso é valorizar o Rio. O projeto é inspiração para outros cliques, incentiva a descoberta de novos lugares, além de contribuir para o turismo e a gastronomia".