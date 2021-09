Médico explica que até mesmo a exposição ao pólen pode causar complicações para as crianças - Reprodução de internet

Médico explica que até mesmo a exposição ao pólen pode causar complicações para as criançasReprodução de internet

Publicado 26/09/2021 04:00

Rio - Olá, meninas! Como vocês sabem estamos na primavera, estação que considero um verdadeiro convite às crianças para brincadeiras ao ar livre. A estação das flores também é uma época agradável para passear com os pequenos e fazer um delicioso piquenique. Mas, fiquem atentas! O clima seco e a floração das plantas gera um aumento das alergias e infecções em crianças. Ácaros, poeira, fungos e até mesmo o pelo dos animais são alérgenos que fazem aumentar os casos de rinite, conjuntivite e asma. A incidência é maior na faixa etária entre três e sete anos.

O pediatra Kairon Caproni explica que "até mesmo a exposição ao pólen das plantas pode causar complicações para pacientes pediátricos". Sobre as infecções nesse período, o especialista destaca os cuidados que os pais devem ter. "O ideal é manter os ambientes ventilados e umidificados. Pode ser com umidificadores ou mesmo com um balde ou uma tolha molhada no quarto da criança. Fazer lavagem nasal com soro fisiológico, evitar a exposição à plantas na fase da polinização, evitar lugares com muita poluição, hidratar bem as crianças e uma alimentação equilibrada e leve, também ajudam".

O médico faz uma observação importante. "Caso os sintomas não melhorem os pais devem procurar um pediatra, pois algumas doenças podem exigir medicação específica". Como recomendações em relação às doenças alérgicas, a orientação é que a criança esteja em dia com as vacinas. "Com a chegada da pandemia, houve uma queda nas taxas de vacinação. Algumas dessas doenças citadas podem ser evitadas, como, a catapora e o sarampo, que voltou a atingir a população. Mesmo em época de pandemia os pais não devem deixar de vacinar seus filhos".

Vale ressaltar, meninas, que neste período a higiene da casa deve ser mais cuidadosa. Eu que sou de colocar a mão na massa, costumo usar o pano úmido ao invés de vassoura e espanador. Também não custa lembrar que tapetes, carpetes, cortinas e os bichinhos de pelúcia não combina com pessoas alérgicas. Nesta época, é comum o surgimento de lesões na pele, tais como ressecamento e rachaduras devido aos ventos. Para evitar esses problemas é essencial uma boa hidratação, além do consumo diário de pelo menos 2 litros de líquidos e da utilização do filtro solar. Isso aliado a uma alimentação balanceada com fibras, frutas, leguminosas.

Siga as dicas

Manter a casa arejada e ensolarada, evitando umidades ou vazamentos;

Evitar carpetes, tapetes ou forrações, especialmente no quarto;

Evitar móveis estofados e outros objetos que acumulem pó;

Bichos de pelúcia devem ficar ensacados com plásticos, e não amontoados juntando pó;

Retirar o pó com pano úmido, evitando o uso de vassouras ou espanadores;

Aspirar os colchões semanalmente;

Colocar capas impermeáveis no colchão e travesseiro e limpá-las com pano úmido semanalmente, além de lavá-las a cada dois ou três meses;

Lavar as roupas de cama semanalmente;

Evitar cobertores de lã (prefira edredons, que devem ser lavados com frequência);

Evitar cortinas pesadas, longas ou com muitas camadas de pano;

Manter animais de estimação fora do quarto do bebê.

BELEZA DA ALMA

"Com o passar dos anos apendi que o mais importante num vestido é a mulher que o veste" -Yves Saint Laurent