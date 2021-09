Empreendedora do setor de moda lista cores, roupas e calçados para brilhar na primavera - Reprodução de internet

Rio - Olá, meninas! A gente sabe que o inverno tem seu charme, mas a chegada da primavera, na próxima quarta-feira (22), também me deixa bastante animada para saber quais são as tendências da moda para a estação das flores. Eu que não sou boba, corri para bater um papo com a empreendedora do ramo da moda Camilla Valsechy. Ela vai nos deixar prontas para arrasar nos próximos meses.

A começar pelas cores, Camilla conta que o laranja vem com tudo. “É a primeira cor. O laranja esteve presente no inverno, mas continua com força total nesta primavera. A tendência é que no verão o laranja ainda esteja em alta. No entanto, essa estação abre portas para novas cores como o rosa orquídea, azul atlântico e verde limão. Essa cores são muito fortes e guardam entre si uma energia muito alta”

Camilla concorda que diante de um momento difícil como o que estamos vivendo, por causa da pandemia, é importante elevarmos o astral. “A moda sempre se comunica, e essas cores alegres trazem uma sensação de renovação. Esta é a mensagem para a estação: esperança e boas vibrações para um futuro melhor. Não é à toa, que o verde ganha cada vez mais espaço”. Resumindo, vai ser um escândalo de cores, né, meninas?



Sobre o estilo de roupas, a empreendedora diz que as combinações coloridas serão muito bem-vindas. “Rosa com laranja, azul com verde. Teremos muito crochê - inclusive em bolsas - e peças com amarração, franjas e transparência. Recortes assimétricos e ombreiras também estão de volta. Estampas psicodélicas e listras coloridas fazem referência à década de 1990”.



Meninas, a dica da Camilla é se aventurar na combinação e na vibração das cores dentro do seu estilo pessoal. Para o conforto dos pés, sandálias esportivas ganham destaque. “Sandálias baixas e fáceis de calçar serão usadas com roupas de alfaiataria, será uma desconstrução total do visual, deixando o look mais chique a cara do verão”.

