Programa com Júlia Almeida-Bailey vai tirar dúvidas sobre epilepsia de forma simples - Divulgação

Publicado 17/09/2021 11:55 | Atualizado 17/09/2021 11:57

Olá, meninas!

Minha dica para o final de semana é excelente para toda a família. Em celebração à Semana Nacional de Trânsito, o Museu de Arte do Rio (MAR), na Praça Mauá, vai oferecer diversas atividades educativas para crianças e adultos. Uma delas é a oficina de manutenção de bicicleta com a Escola do Olhar e o coletivo BiciPersé que acontece no sábado e no domingo, entre 11h e 15h30.

Já a Roda de Conversa Mobilidade Ativa na Cidade, de 13h às 15h, traz um bate-papo com o coletivo Mico Leão SSA, nos pilotis do MAR, sobre as estratégias para a mobilidade urbana. De 14h às 16h, tem ‘Isso é a cara do Rio!’, oficina de criação artística sobre o tema "ver e ser visto na cena carioca", com o artista Jovan Ferreira, do Ateliê Voará. As crianças serão convidadas a criarem obras visuais com a técnica de colagem e reproduzirem imagens com a cara do Rio e do cotidiano delas relacionado a forma como se locomovem na cidade. De 16h às 17h, haverá contação de histórias com o tema ‘mobilidade urbana e o direito à cidade’. A atividade é voltada para crianças a partir de 5 anos e seus responsáveis. Todos precisam usar máscaras. Adultos devem apresentar o comprovante de vacinação contra a covid-19.

Universo feminino

Para vocês que gostam de ler, a dica é o lançamento ‘Senta que nem moça’, escrito pela ex-BBB 20 e ginecologista Marcela Mc Gowan. O livro traz reflexões de conceitos opressores colocados pela nossa sociedade que não raro passam por todo o universo feminino. Desde os mais "comuns" como a virgindade e os padrões estéticos que são impostos, até os temas mais técnicos, passando por detalhes da anatomia da mulher a quais mudanças passa o seu corpo diante de um estímulo sexual.