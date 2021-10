Expectativa é que a quantidade de vagas perdidas seja zerada em breve - Reprodução de internet

Publicado 04/10/2021 08:00

Olá, meninas!

É muito bom saber que nossa coluna tem ajudado vocês com a recolocação no mercado de trabalho. E para não perdermos o pique, separei mais algumas oportunidades para esta semana.

Contratação de mulheres

Com foco em diversidade, a PepsiCo abriu inscrições para o seus programas de estágio e trainee com metas ousadas para contratação de pessoas negras e mulheres. A companhia anunciou que possui mais de 60 vagas em diversas áreas e regiões para os seus programas de entrada e pretende com elas acelerar sua jornada de diversidade dentro e fora da empresa. Para o programa Next Gen, de trainees, são 12 vagas, sendo 80% de pessoas negras e 50% de mulheres. Para o programa First Gen, de estágio, são 50 vagas, sendo 50% para pessoas negras e 50% de mulheres. Para se inscrever nas vagas de estágio acesse aqui . Para se inscrever nas vagas de trainee acesse este link

Formação na Baixada Fluminense

A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec, em parceria com a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, promove o curso gratuito de qualificação profissional em instalação e montagem de elevadores. Ao todo, estão sendo oferecidas 70 vagas distribuídas entre o Polo da Indústria (Centenário) e Unidade Gramacho, ambas com turmas no turno da noite. Os interessados que preencherem os pré-requisitos necessários, como idade mínima de 18 anos e Ensino Fundamental II completo (6º ao 9º ano), devem se inscrever através do site , até o próximo dia 08. O sorteio será realizado no dia 09 de outubro, com divulgação da lista de contemplados no site da Fundação, a partir das 15h. Quem quiser mais informações deve enviar uma mensagem através do WhatsApp, no número (21) 97464-6089.

Setor da saúde

O Hospital Israelita Albert Einstein, em parceria com o Ministério da Saúde, conduz o projeto de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa no SUS, que oferece mais de 120 horas de aulas - atualmente, na modalidade de educação à distância (EAD) - com foco na organização e qualificação da Rede de Atenção à Saúde para equipes multidisciplinares. A atividade é direcionada aos gestores de hospitais, médicos geriátricos, enfermeiros e fisioterapeutas. Os alunos recebem a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa, e sua ficha espelho, como ferramenta de consulta, para auxiliá-los no desenvolvimento de uma avaliação multidimensional, para a oferta de ações de cuidado e assistência que atenda este público. Ao final do curso, os profissionais capacitados receberão o certificado de conclusão. Para mais informações, acesse o site do programa.

Mercado audiovisual