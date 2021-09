Um dos maiores símbolos do Brasil, o Cristo Redentor completa 90 anos no dia 12 de outubro. Programação especial será divulgada em breve - Daniel Castelo Branco

Publicado 29/09/2021 10:28

Olá, meninas!

Uma das novas 7 Maravilhas do Mundo Moderno, o nosso querido Cristo Redentor está muito próximo de completar 90 anos. A festa acontece no dia 12 de outubro e uma série de atividades está sendo preparada para comemorar essa data mais que especial. Nos próximos dias eu conto tudo para vocês aqui na nossa coluna, combinado? Por enquanto, o que posso adiantar é a construção do patrimônio histórico digital que vai reunir vídeos, fotografias, pesquisas e outros documentos ligados ao monumento. O projeto é colaborativo e contará com cariocas e turistas de todo o mundo para o envio de material O acervo está em fase de montagem e foi possível através de uma parceria com a Yapoli, empresa focada em centralização, gestão e distribuição de documentos e conteúdos digitais. Nomeado ‘Acervo Digital Colaborativo’, o banco foi criado para que qualquer pessoa, de qualquer lugar no mundo, possa enviar documentos dos mais diversos, desde que tenham o Cristo como tema. Valem registros de cunho histórico, religioso, acadêmico, cultural, social, ambiental e turístico. A ideia é que todo esse material se transforme em breve, no Museu Virtual do Santuário Cristo Redentor. Já pensou ter aquela selfie linda com nosso maior símbolo fazendo parte da exposição?Reitor do Santuário, Padre Omar Raposo é só alegria quando fala sobre o projeto. “Este é o primeiro passo de uma transformação cada vez mais digital. Um processo sem precedentes. O Santuário inicia, aos 90 anos, a construção do patrimônio histórico digital com a colaboração do povo. Convidamos os brasileiros e pessoas do mundo inteiro a fazerem parte dessa história. Será o maior acervo digital colaborativo do mundo, sendo o Cristo Redentor a única das novas maravilhas a possuir uma plataforma com esta tecnologia”.