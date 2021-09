Semana começa com oportunidades para diversos níveis de escolaridade - Reprodução de internet

Publicado 27/09/2021 09:27

Olá, meninas!

É evidente que um dos maiores problemas que a pandemia trouxe para os brasileiros foi o desemprego. Muitas famílias foram afetadas. Segundo o IBGE, mais de 14 milhões de pessoas estão em busca de um emprego. Ainda bem que a maioria dos cariocas já se vacinou e a situação está começando a mudar, não é mesmo? Muitas empresas voltaram a contratar e isso é importante para todos nós.

Vagas em supermercados

A rede Supermarket, por exemplo, está com 110 vagas abertas. As chances são para a capital, Baixada Fluminense, Região Metropolitana, Região dos Lagos e Norte Fluminense. Interessadas devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou se cadastrar pelo site da empresa. Já a rede Assaí Atacadista oferece 317 vagas para a loja que será inaugurada na Avenida das Américas, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Para concorrer é preciso se cadastrar no site até 12 de novembro. A rede também disponibiliza outras 309 postos de trabalho para a cidade de São Gonçalo, na Região Metropolitana. Há chances para diferentes níveis de escolaridade. O cadastro também é on-line e pode ser feito até o dia 1º de novembro.

Chances para PcD

A Lamsa, concessionária responsável pela Linha Amarela, está com inscrições abertas para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para o cargo de operador de pedágio. É necessário possuir o ensino médio completo. Experiências com atendimento ao público são levadas em consideração na hora da contratação. As inscrições devem ser realizadas neste link

Feira virtual

De hoje (27) até o próximo dia 1º, a 5ª edição da Feira Virtual Senac RJ oferece mais de três mil oportunidades de emprego e estágio, além de palestras e chats com especialistas do mercado. Há vagas para diferentes níveis de habilidade, experiência e escolaridade, como jovem aprendiz, estágio em TI, programador, farmacêutico, analista de DP, cabeleireiro, atendente de loja e gestor gastronômico, entre outras. Só para dar uma dimensão da feira, desde a primeira edição, em 2019, já foram oferecidas mais de 11 mil vagas em mais 500 empresas diferentes. Ou seja, se você busca novos caminhos, essa é a hora. O evento é gratuito e 100% on-line.

