Final de semana teve programação especial no Museu de Arte do Rio (MAR) - Eduardo Uzal

Publicado 22/09/2021 09:35 | Atualizado 22/09/2021 09:41

Olá, meninas!



Minha dica de hoje também é um convite. Na verdade, é uma convocação. Vocês sabem que estamos na Semana Nacional de Trânsito, né? E para celebrar a data (18 a 25 de setembro), o Detran preparou uma série de atividades educativas espalhadas pela cidade maravilhosa. E adivinhem quem vai mediar uma delas? Sim, eu mesma!



Acontece hoje (22), às 17h, uma live com três “mulherões” cujo trabalho é de extrema relevância para a mobilidade urbana e o funcionamento do Rio de Janeiro: Juliana Costa, assessora-chefe de Gestão e Modernização do Detran e coordenadora do programa Detran Mulher; Eunice Horácio, gerente de Mobilidade Urbana da Fetranspor; e Glória Heloiza Lima da Silva, subsecretaria estadual de Políticas Públicas para Mulheres, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos.



No tema do debate, o papel da mulher no trânsito e os desafios para a conscientização de seus atores - motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres – sobre a importância dos veículos maiores protegerem os mais vulneráveis. A transmissão será via YouTube e Facebook do jornal O Dia.

Para Eunice Horácio, "é fundamental trazermos um pouco do comportamento da mulher ocupando um lugar de gestão, mostrando como a nossa visão pode influenciar na qualidade dos serviços e na melhoria da mobilidade urbana. Para ela, "ainda existe o estereótipo que a mulher dirige mal", mas as estatísticas provam o contrário. "A mulher é mais cuidadosa, mais respeitosa. A live será importante para mostrarmos que ainda há muito a ser feito, e que podemos ajudar a melhorar com o toque feminino".



A Semana Nacional de Trânsito deste ano tem como tema "Pedestres e ciclistas: ver e ser visto", e foi iniciada no último final de semana, no Museu de Arte do Rio (MAR) com oficinas de criação artística, rodas de conversa e apresentações circenses. Como parte da programação, amanhã (23), a Coordenação da Lei Seca realiza operação em conjunto com o Detran, na Barra da Tijuca.

Já no dia 25, vocês estão convidadas para a estreia da exposição “Crônicas Cariocas – Isso é a cara do Rio! Pelos olhos das crianças”, com obras que foram produzidas pelos pequenos durante as oficinas no MAR . As telas, feitas com a técnica de colagem, representam o trajeto e as formas de locomoção no dia a dia das crianças. A exposição terá duração de um mês.



Os eventos são uma realização dos jornais O Dia e Meia Hora, com apoio do Detran.RJ e parceria com o Museu de Arte do Rio. Vale ressaltar que o acesso ao MAR está condicionado à comprovação de vacinação contra a covid-19, seja por meio da caderneta ou pelo aplicativo Conecte SUS - do Governo Federal -, e que pode ser baixado gratuitamente pelo celular. Espero por vocês, meninas!