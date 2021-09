Inchaço sob os olhos em momentos de fadiga podem ocorrer por hereditariedade - Reprodução de internet

Publicado 18/09/2021 09:24

Olá, meninas!

Me digam, quem é que não se sente incomodada com as olheiras? Elas são um dos problemas que vem afetando não apenas nós, mulheres, mas muitos homens também. O inchaço sob os olhos em momentos de cansaço podem ocorrer por hereditariedade, retenção de líquidos, alergias, reação a medicamentos ou falta de sono.

O cirurgião plástico Marcelo Nascimento, explica que “para remover completamente as marcas profundas e de cores mais arroxeadas que se formam ao redor dos olhos é indicada cirurgia; no entanto , existem diferentes tratamentos naturais que ajudam a reduzir significativamente a inflamação e, graças a isso, é possível esconder esse problema na rotina diária”.



Para ajudar a reduzir as olheiras, o médico listou cinco dicas que vão fazer toda diferença:



1- Descanse bem: o cansaço e o estresse são as principais causas de olheiras. É muito importante dormir pelo menos 8 horas por dia, sem interrupção e fazer atividades que ajudam a relaxar. Não dando um descanso adequado, as olheiras não vão desaparecer;



2- Reduza o consumo de sal: este ingrediente é uma das causas de retenção de líquidos e, consequentemente, o aparecimento das olheiras;



3- Aumente a ingestão de água : consuma pelo menos 2 litros de água por dia, é muito benéfico para a saúde em geral. Quando se bebe uma boa quantidade de água, o corpo elimina mais fáceis fluidos e todas as toxinas que podem afetar o seu funcionamento. E , graças a isso, irá reduzir a problema de olheiras e prevenir a sua ocorrência.



4- Adicione em sua dieta alimentos diuréticos. Eles ajudam na digestão e ajudam a eliminar os fluidos corporais;



5- Cuide bem da hidratação da pele do rosto: olheiras também podem aparecer por causa do ressecamento ou exposição ao sol, já que ocorre a destruição da fibras de colágeno e elastina da pele fina ao redor dos olhos.”



Quanto aos procedimentos, o médico destaca a cirurgia que é mais procurada para tratar o problema. “A blefaroplastia ou cirurgia das pálpebras é a cirurgia mais indicada para o embelezamento da região dos olhos , isso quando temos um excesso de pele e, na maioria das vezes, associado temos umas bolsas de gordura ao redor da região que podem dar um aspecto de cansaço. As bolsas ficam mais evidentes pela manhã ao acordar ou após extensa jornada de trabalho, por exemplo. A cirurgia consiste em retirar a pele da pálpebra superior com a retirada dessas bolsas de gordura . "Com isso temos um olhar mais descansado e um aspecto mais jovial”.



Outra terapia muito usada são os preenchedores. "Indico em alguns casos o ácido hialurônico na região das pálpebras para melhorar sua sustentação e também para corrigir pequenas imperfeições”.