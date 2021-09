Lista reúne produções que ensinam sobre o mundo misturando ciência e entretenimento - Reprodução de internet

Acostumada a lidar com essa galerinha, a diretora do Marista Escola Social Irmão Lourenço, Andrea Aparecida Castro, explica que os filmes podem incentivar nos valores e no pensamento crítico. “Além de entreter, os desenhos contribuem para a construção da visão que as crianças têm do mundo e como compreendem a realidade. Quando existe uma curadoria desse conteúdo da parte dos pais, os filmes se tornam grandes aliados para o desenvolvimento infantil”.



Lembrem-se, meninas, as obras podem ampliar o repertório cultural e estimular, por exemplo, a curiosidade sobre o funcionamento da natureza e as diferentes realidades sociais. Então escolha o filme e prepare a pipoca, a sessão já vai começar.

Confira a lista:



1 - A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas



Nesta animação da Sony Pictures, todos os dispositivos eletrônicos do mundo se revoltam e causam um apocalipse robô. A família Mitchell é a única que pode salvar a humanidade dessa ameaça tecnológica.



2 - O Menino e o Mundo



Este premiado filme brasileiro conta a história de um menino que mora no interior com sua família. Depois que o pai parte para a cidade grande em busca de trabalho e demora a voltar, ele decide ir procurá-lo e se depara com uma sociedade marcada pela desigualdade e exploração dos trabalhadores e recursos naturais.



3 - Up: Altas Aventuras



O rabugento senhor Fredricksen, de 78 anos, viaja para um platô remoto no meio da Amazônia a bordo de sua casa flutuante sustentada por balões. Na companhia do jovem escoteiro Russell, ele encontra seu ídolo da juventude, o explorador Charles Muntz, conhece um exército de cachorros falantes e coloca sua vida em perspectiva.



4 - Vida de Inseto



Lançado em 1998, esta animação da Disney permanece uma boa lição sobre as regras da natureza e a relação de presa e predador entre as formigas e os gafanhotos. Além disso, ensina que a criatividade e um pouco de conhecimento científico podem ser fundamentais na resolução de um problema.



5 - Operação Big Hero



Também da Disney, este filme conta a história de Hiro Hamada, um jovem prodígio que constrói robôs para lutas. Após um grande trauma em sua vida, ele passa a usar seu talento para proteger pessoas e para isso conta com a ajuda de BayMax, um robô projetado por seu irmão mais velho, Tadashi.



6 - Menino Maluquinho - O filme



Outra opção do cinema nacional, esta produção mostra as férias deste conhecido personagem da literatura brasileira na casa do avô no interior de Minas Gerais. O Menino Maluquinho é o retrato da criança curiosa que gosta de brincar livre e descobrir as respostas de todas as perguntas que é capaz de fazer.



7 - Detona Ralph



Com dois filmes, a franquia Detona Ralph traz o universo dos personagens de jogos de fliperama. Eles vivem suas vidas dentro das máquinas, até que a modernização dos videogames as coloca em risco. Enquanto assiste os personagens correrem para garantir que seus jogos continuem sendo jogados, o espectador aprende um pouco sobre o mundo da tecnologia.