Especialista em decoração e eventos, Luciana Marquez, elaborou dicas de mesa posta e arranjos florais para tornar momento especial Divulgação

Publicado 09/09/2021 13:32

Olá meninas!

Vocês também são daquelas que adoram uma mesa arrumada com um belo café da manhã? Não tem nada melhor para começar o dia. E que tal aproveitar esse momento para comemorar alguma data especial? Não sei vocês, mas eu acho uma boa oportunidade de tornar a casa um lugar mais agradável. Especialista no tema, a decoradora e organizadora de eventos Luciana Marquez é quem traz as dicas de hoje.



Uma das opções é a mesa posta que vai muito além da etiqueta. Para Luciana, “só de organizar uma linda mesa posta temos uma demonstração de amor, cuidado e carinho. É na mesa que criamos laços afetivos com amigos, familiares e profissionais. Uma mesa agradável faz com que as pessoas fiquem mais tempo, alongando o papo. Também cria-se hábitos positivos e saudáveis, inclusive para a educação das crianças". Sem falar, né meninas, que uma boa apresentação da mesa faz a comida parecer mais gostosa?

Luciana elaborou uma lista com 6 dicas para vocês prepararem um café da manhã muito especial em casa, usando inclusive peças e utensílios que estão à mão.



A primeira dica é mesclar flores e frutas. "Usar um arranjo de flores baixo alegre e colorido fica incrível. Combina bastante com laranja, kiwi e limão siciliano". Os pães também podem agregar muito na composição. "Colocar uma cesta com pães variados e uma com várias frutas de cores diferentes, finalizando com um cacho de uvas caindo deixa a mesa bem convidativa".

Sucos e água também são bem-vindos. "servir um suco colorido numa jarra de vidro lisa, além de abrir o apetite, decora a mesa. Água saborizada numa suqueira também agrega". Bolos e outras delícias também têm seu valor, né meninas? "Sugiro uma bandeja de pé com um ou 2 tipos de bolos caseiros, caixinha com chás variados e café, uma salada de frutas, pão de queijo, mini sanduiches e biscoitinhos".



Sobre os utensílios, "coloque alguma mensagem no porta guardanapo ou algum ícone que faça referência à comemoração. Usem jogos americanos ou trilho de mesa".



Uma boa ideia é montar uma mesa nas cores do ano 2021, como cinza e amarelo. "O amarelo é uma cor quente, brilhante, alegre e traz esperança. É uma cor que ilumina. O cinza é uma cor fria, neutra, representa força e positividade. E as duas juntas fazem uma ótima harmonia. O amarelo também pode ser apenas um ponto de luz, um detalhe para dar alegria à mesa”.