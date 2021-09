Celebração será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Cristo Redentor, no YouTube - Banco de imagens

Publicado 08/09/2021 13:06

Olá, meninas!

Passando rapidinho para deixar essa superdica. Hoje, a partir das 17h30, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré vai visitar o Santuário Cristo Redentor, onde haverá uma apresentação da nossa querida Fafá de Belém. A celebração será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Cristo Redentor e pelas redes sociais do Círio de Nazaré.

Fafá, que esbanja alegria, disse que a importância desta ação é gigantesca para o povo paraense. "Teremos Nossa Senhora de Nazaré encontrando seu Filho no Cristo Redentor, num momento em que o mundo todo

pede saúde, paz, amor e solidariedade”.

Quem também ficou muito feliz com o encontro foi Padre Omar, reitor do Santuário. “Aqui no Rio, no alto do Corcovado, o Filho recebe a Mãe de Nazaré, que peregrina ao Santuário Cristo Redentor, onde anualmente milhares de peregrinos do mundo inteiro, incluindo os paraenses, fazem preces e agradecimentos”. MA-RA-VI-LHA, meninas! Fiquem ligadas!