Cantora está em estúdio gravando uma nova música - Carlo Locatelli

Publicado 05/09/2021 05:00

Rio - Uma verdadeira camaleoa. Assim podemos definir Tania Mara. Mãe, atriz, cantora, apresentadora e jurada, ela está sempre mudando o visual, com astral lá em cima e se mantém cheia de planos. Dona de uma das vozes mais bonitas que eu conheço, Tania está focada em um novo ciclo.

“A saudade dos palcos é gigante, de cantar e ter contato com o público. Estou me preparando para essa volta, já estou em estúdio com meu produtor musical, Thiago Gimenes. Gravei duas músicas que serão lançadas em breve. Tenho planos de gravar um EP e um DVD. O que posso adiantar é que minha nova música de trabalho é inspiradora, fala de amor, aquele amor com o qual todos sonhamos sabe? Que nos inspira a sermos melhores, assim como todas minhas canções, vou falar de um lindo amor“.

Tania começou a carreira aos nove anos em Brasília e estreou na televisão como apresentadora do extinto programa 'Fantasia' do SBT, exatos 21 anos atrás. Na Globo, está de volta com as canções 'Como vou viver' em 'Tititi' e 'Recomeçar' trilha de 'A Vida da Gente'. A musa também está na atração 'Canta Comigo' da Record TV, no time dos 100 jurados do reality, além de se preparar para o júri do 'Canta Comigo Teen'.

“Fui muito feliz apresentando o Fantasia. Foi uma grande escola ter Silvio Santos como chefe. Foi meu começo. E esse último ano no júri do Canta Comigo, esse período em estúdio gravando semanalmente, me despertou essa vontade de comandar uma atração, seria algo que me sentiria muito realizada. Ainda me sinto apresentadora e espero voltar a fazer televisão”.

Sua música de trabalho mais recente, o single "Anjos vem do céu", foi gravada em 2019 em uma viagem da cantora a Nashiville, no Tennesse. Além de cantar, Tania Mara também assina a composição da música em parceria com Eric Silver, produtor de Shania Twain, Cindy Lauper e Donna Summer. “A Música é romântica, na linha do que sempre me propus, fala do amor que dá certo, com a pitada do country".

Ao longo de quase 25 anos de carreira, são 13 trilhas de novelas, e parcerias de sucesso como Chitãozinho e Xororó, Alexandre Pires, Roberta Miranda, Elba Ramalho e Brian Mcknigh, para citar alguns.

Sobre os cuidados com a beleza, Tania não tem muitos segredos. "Sempre gostei de mudar. Sou vaidosa, gosto de me cuidar. Mas hoje, estou mais tranquila. Penso mais de dentro para fora. Emocional e espiritual. Acho que sou sonhadora, romântica, forte e determinada. E o que me motiva é o amor pela música, pela vida, família". Para nossas leitoras, Tania deixou um recado especial. "Amem a Deus e se cuidem. Só se amando é que podemos dar amor ao próximo e sermos felizes de verdade". Ma-ra-vi-lha!





BELEZA DA ALMA

"Sobe no salto da tua consciência e assuma sua vida com tudo o que ela oferece, incluindo consequências. Faça da promessa de um rumo melhor, uma prática a ser realizada" Andrezza Palacios