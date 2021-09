Joyce Trindade, secretária especial de Políticas e Promoção da Mulher esteve no lançamento do programa - Beth Santos/Prefeitura

Joyce Trindade, secretária especial de Políticas e Promoção da Mulher esteve no lançamento do programaBeth Santos/Prefeitura

Publicado 31/08/2021 16:29 | Atualizado 31/08/2021 16:30

Olá, meninas!

Minha dica de hoje é sobre o Cartão Move-Mulher, auxílio de passagem para transportes destinado às mulheres em situação de violência doméstica atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, no Centro; a Casa da Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira; e a Casa da Mulher Carioca Dinah Coutinho, em Realengo. O programa foi lançado hoje (31) pela Prefeitura do Rio.

Nesta primeira fase, serão distribuídos 1.950 benefícios. Cada cartão receberá uma carga no valor de R$ 24,30 para até seis passagens de ônibus. Caso seja preciso outro cartão em um mês, a equipe de assistentes sociais e psicólogos da prefeitura vai verificar a necessidade e providenciar.

Um detalhe importante, meninas, é que o cartão é como qualquer outro em circulação, sem qualquer tipo de caracterização que ligue a usuária ao programa. A ideia é que o cartão seja usado para atendimento e acompanhamento contínuo pelo CEAM, ou no acesso a outros órgãos e políticas como delegacias, Instituto Médico-Legal, postos de saúde, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), defensorias e juizados.



A secretária especial de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade, participou do evento de lançamento. "A importância do Cartão Move-Mulher é possibilitar que as mulheres consigam chegar na rede de enfrentamento à violência. Sabemos que muitas mulheres não conseguem romper com o ciclo por não ter a possibilidade de circular pela cidade pela falta de recursos financeiros. Estamos possibilitando o direito à cidade como também o acesso à vida".

Meninas, vamos ajudar a divulgar essas ações, ok? É muito importante que informações como essas circulem nas nossas redes sociais e grupos do WhatsApp. Poderão ter acesso ao benefício mulheres:



- Em situação de violência doméstica ou familiar que sejam atendidas/acompanhadas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher Chiquinha Gonzaga, Casa da Mulher da Carioca Dinah Coutinho e Casa da Mulher Carioca Tia Doca e que necessitem de acompanhamento contínuo.



- Que comprovem residência na cidade do Rio de Janeiro.



- Com 18 anos ou mais, com a exceção de mães adolescentes.



- Que comprovem renda familiar per capita mensal de até meio salário-mínimo.