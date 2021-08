Decoração com tons mais vivos e elementos ligados à natureza serão ainda mais utilizados no ano que vem - Divulgação

Decoração com tons mais vivos e elementos ligados à natureza serão ainda mais utilizados no ano que vemDivulgação

Publicado 28/08/2021 06:00

Olá, meninas! Tudo bem?

Não sei se vocês já perceberam, mas aos poucos alguns eventos estão voltando a movimentar a cidade. É o caso das cerimônias de casamento, que ganharam novas características devido à pandemia. E para falar quais são as principais tendências do setor para o ano que vem, conversei com a Juliana Costa, da Estilo de Mesa, empresa especializada na ornamentação de cerimônias.

A primeira dica está ligada à natureza. Juliana explica que "as decorações serão repletas de folhagens nos jardins verticais e aéreos com muito verde e elementos naturais como galhos, flores secas, sementes, cipó e cascalhos".

Outra questão levantada pela Ju é a procura por locais que tenham opção de casamento ao ar livre. Neste caso, o objetivo é seguir as recomendações e não aglomerar, principalmente em lugares fechados. Por isso, mais essa tendência.

Agora, vamos para uma parte que eu adoro: as cores. Para 2022, nossa especialista crava que "teremos o uso de flores bem coloridas em tons quentes e vibrantes na paleta que vem se destacando desde o início desse ano". Ela explica que "esses tons além de alegres, elevam o astral e trazem a sensação de aconchego ao ambiente".

Já as festas em si serão menores, mas com riquezas de detalhes e personalizadas. "Existe também uma consciência ecológica onde usamos as flores cultivadas em vasos, como as orquídeas; e plantas paisagísticas, como bromélias, buxinhos e moréias.

Fiquem atentas, meninas. A Ju avisa que outra tendência em alguns países e que vem ganhando força no Brasil são os casamentos de fim de semana, conhecidos como 'weekend wedding', onde noivos e convidados se hospedam em hotéis e celebram a cerimonia e a festa no mesmo local. O mais legal disso é que todos aproveitam o final de semana inteiro.

É fato que os noivos têm buscado cada vez mais por espaços abertos, próximos à natureza. E com a pandemia essa preferência se intensificou por trazer mais segurança e tranquilidade aos convidados. Para finalizar Juliana disse que todos os cuidados estão sendo tomados nos eventos: testes e medição de temperatura na entrada para convidados, uso obrigatório de máscara, distribuição de álcool em gel, mesas com maior afastamento e separadas por família, com lugares marcados e alimentos embalados para que não haja contato direto.