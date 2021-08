Produto é encontrado nas farmácias e seu preço pode variar de acordo com a marca e a quantidade - Reprodução de internet

Publicado 20/08/2021 10:28 | Atualizado 20/08/2021 10:31

Tudo bem, meninas?

Não sei vocês, mas apesar do atual momento, a chegada do fim de semana sempre me deixa empolgada para me arrumar para um passeio e passar uma maquiagem bem bonita. E vocês já pararam para pensar que na hora de tirar a maquiagem do rosto, os cuidados com a pele precisam ser redobrados? E têm alguns produtos que fazem sucesso nessa rotina. Por isso, decidi trazer dicas incríveis de três dermatologistas que são feras no assunto.

O primeiro alerta é da doutora Regislaine Miquelin. Ela lembrou como "é importante ter prescrição de um dermatologista para manter uma rotina saudável e adequada para cada tipo de pele”. Ou seja, nada de tentar resolver por conta própria, com produtos e métodos sem eficácia, ok? Partindo para a prática, nossa especialista indicou a água micelar. Regislaine disse que “a principal função é limpar a pele do rosto removendo os resíduos de poluição, poeira, partículas e oleosidade que são acumuladas na região durante o dia. E que também ajuda a reequilibrar o pH da pele e remove maquiagens leves e à prova d'água".

Meninas, basicamente todas as peles podem usar esse produto, sempre prestando atenção em cada tipo, se é oleosa, mista ou seca. Vejam só o que a doutora falou. "Hoje temos água micelar com ingredientes específicos para cada tipo de pele, e algumas empresas tem investido nas peles sensibilizadas. Como moramos em um país tropical com peles extremamente oleosas, há tendência de usar muitos produtos que sempre retiram a oleosidade em excesso. Por isso, muitas vezes a pele se torna mais sensibilizada”.



Já o doutor André Braz, disse que “a melhor opção dependerá do tipo de pele e necessidade de cada paciente. Normalmente, indico água micelar para quem tem pele oleosa ou mista e óleo demaquilante para quem tem pele normal ou seca. Sobre os óleos demaquilantes ou 'cleansing oils', destaco que são muito indicados para remoção de maquiagens pesadas ou com muitas camadas ou à prova d’água, ótimo para peles secas e sensíveis, e também pode ser usado em peles oleosas, caso, em seguida, seja utilizada uma loção micelar para pele oleosa ou o sabonete para pele oleosa”.



Outro especialista em medicina estética é o doutor Franklin Veríssimo. Ele também defende a prática diária de lavar e limpar o rosto pela manhã e à noite. “A limpeza facial remove as impureza, como células mortas, suor, poluição e maquiagem, auxiliando o processo de renovação celular, controlando a oleosidade, desobstruindo os poros, o que ajuda a melhorar sua aparência, além de prevenir o surgimento cravos e espinhas. A limpeza auxilia também a manter a pele jovem, prevenindo o envelhecimento precoce decorrente de radicais livres, por exemplo”.



Minhas queridas, como não poderia deixar de ser, o médico alertou também sobre a importância da higienização das máscaras reutilizáveis nesse momento de pandemia. Afinal, com o uso de máscaras de proteção, a pele da região fica exposta a um ambiente mais hostil, úmido e abafado. "Deve-se evitar, sempre que possível, o uso de maquiagens e manter a pele da região sempre limpa. As máscaras também devem ser constantemente higienizadas: Evite usar a mesma máscara por muito tempo”.

