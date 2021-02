Karol Conká diz que participou com ’pessoas grandes’ dentro do programa Reprodução / TV Globo

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 14:29 | Atualizado 10/02/2021 14:36

Rio - Karol Conká fez uma declaração que deu o que falar nas redes sociais na manhã desta quarta-feira. A rapper estava na academia do "BBB 21" e disse para os colegas que entrou no confessionário e "conversou com pessoas grandes" do programa.

fotogaleria

Publicidade

"Quando eu entrei no confessionário, eu conversei com pessoas, pessoas grandes e importantes do programa. Falaram para mim: 'A gente olha para você e vê boas qualidades, não se resume a um dia'", disse Karol, se referindo ao dia em que ela brigou com Carla Diaz.

Logo depois, Karol levou uma chamada da produção e se corrigiu. "É sobre quando eu falei com a psicóloga", disse. O comentário de Karol deu o que falar nas redes sociais, já que os internautas interpretaram a fala de Karol como se ela tivesse recebido informações privilegiadas da produção ou da direção.

Publicidade

Muitos internautas, no entanto, desconfiaram da fala de Karol Conká, já que a rapper já inventou várias coisas dentro do programa. Ela disse para Carla Diaz que as pessoas estavam comentando que a atriz estava dando em cima de Bil, quando na verdade a própria rapper que começou a espalhar a história. Karol também afirmou que ficava "evitando" Bil, quando vídeos mostram que o rapaz é quem tentou evitar os beijos da rapper.