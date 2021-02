O produto com a etiqueta do Inmetro A possui menor custo de energia; veja outras dicas para economizar Getty Images/iStockphoto

Por Letícia Moura

Publicado 01/02/2021 08:00

Rio - Em meio ao Verão e às altas temperaturas, vem a preocupação com o valor da conta de luz, já que, no período, a população costuma ligar o ar-condicionado e o ventilador mais vezes. O uso dos aparelhos pode, sim, contribuir para o aumento do preço desta despesa. Mas você sabe como combater o calor sem que os gastos com os "refrescos" extrapolem o orçamento familiar? O DIA ouviu especialistas que deram dicas de como economizar energia, reduzindo o valor da fatura da luz. Confira também as ofertas de aparelhos.

Para a utilização do aparelho não pesar tanto no bolso, os consumidores precisam ficar atentos à etiqueta do Inmetro e ao Selo Procel, este último certifica a eficiência energética. Já a do Inmetro mostra o consumo de energia dos eletrodomésticos, classificando de A até G. Com a classificação A, o produto tem menor custo de energia, então esse apresenta a melhor saída para economizar. O G é menos eficiente.

Em relação ao ar-condicionado, os modelos mais antigos com a parte traseira para fora da parede podem ser mais baratos, mas consomem mais energia e produzem mais ruído. Já os Split Inverter, por terem tecnologia mais avançada, são silenciosos e econômicos, porém, mais caros para aquisição. Marcos Feghali, professor do curso de Engenharia Mecânica do Ibmec, estima que o gasto de energia diminui em torno de 40% com os aparelhos Inverter.

"A tecnologia Inverter permite que o aparelho funcione de forma suave e contínua, variando a rotação do compressor, o que diminui o consumo. No modelo Split convencional, o compressor fica ligando e desligando, aumentando o gasto de energia", explica Feghali, acrescentando que, no caso dos ventiladores, os de teto com regulagem de velocidade são mais adequados para ambientes residenciais.

O engenheiro ensina que algumas providências podem diminuir o calor e gerar economia: "A instalação de venezianas externas, breezes, o uso de acabamentos isolantes, entre outros, podem reduzir substancialmente a carga térmica, e, consequentemente, o trabalho que será demandado do ar-condicionado".

Pesquise e compare os preços

Para quem vai comprar um ar-condicionado ou ventilador agora, o especialista em Varejo, Marco Quintarelli sugere a pesquisa em lojas virtuais, principalmente, em grandes magazines, que podem apresentar melhor oferta e negociação. "Eu comprei um ar-condicionado pela internet, recentemente, e tive uma diferença de 13% mesmo pagando frente, se comparado ao preço em uma loja física", esclarece Quintarelli.

Ricardo Macedo, economista e professor do Ibmec, faz coro: "O consumidor deve sempre comparar os preços e observar os custos com o frete a fim de verificar a melhor alternativa". Macedo lembra ainda que o comprador precisa estar ciente sobre os possíveis gastos com a manutenção do aparelho.

"Se for possível comprar em uma loja física, é bem provável que consiga negociar um bom desconto sendo até mais barato que comprar on-line. Mas nem todos terão essa condição, a não ser que os aparelhos sejam pequenos e leves para facilitar o transporte. Isso deve ser mencionado devido ao fato dos consumidores não estarem dispostos a esperar pela entrega do produto, pois existe a possibilidade de atrasar a entrega", orienta Macedo.

Confira as ofertas:

- Casas Bahia e Ponto Frio, ofertas válidas para lojas físicas até a próxima quarta-feira, dia 4.

Ventilador 40cm Mondial vt-40-b Turbo pt - R$ 139,00



Ventilador 40cm Mondial vtx-40 8p Turbo pt - R$ 179,00



Ventilador 40cm Arno Ultra Silence Desm. Vd40 - R$ 239,00

- Americanas (lojas físicas e site)



Ventilador 30cm 127V NV-15-6P - Mondial - R$ 109,90



Ventilador Bvt45 Turbo 110v Britânia - R$ 209,00

- Americanas (site)

V-91 - Ventilador de Piso Turbo Action 5000 Premium - Mondial - R$ 399,90



Ventilador de Teto Arno Ultimate Silencioso Vx21 c/ Controle Remoto - 35% Mais Econômico - R$ 489,90

Ar-condicionado Janela 10000 Frio Consul CCB10EB - R$ 1641,18

Ar-condicionado Split Electrolux Ecoturbo 9000 BTUs Frio 220V - R$ 1 999,00

- Submarino

Ar-condicionado Portátil Gree 10000 BTUs Frio 127V GPC10AK-A3NNA1C - R$ 2.049,00



Ventilador de Coluna Britânia 6 Pás 47cm Preto 127V BVC450 - R$ 249,90



- Shoptime



Ar-condicionado Split Britânia - 9000 BTUs Frio - Bac9000tfm9 - R$ 1299,99



Ventilador E Abajur Vertical - R$ 89,90



Ventilador Parede Oscilante 50cm 200w Bivolt Turbo 6 Pas Steel Ventisol - R$ 357,60