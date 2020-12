Casinha de cachorro com ar condicionado viraliza nas redes sociais Reprodução Twitter

Por iG

Publicado 05/12/2020 11:56 | Atualizado 05/12/2020 12:57

Está chegando a estação mais quente do ano e é preciso tomar alguns cuidados com o seu pet. Porém, alguns donos vão além do essencial, como a família da cachorra Hana. Viralizou no Twitter a foto de uma casinha de cachorra que tem um ar condicionado.

A imagem mostra a casinha de tijolos com o nome de Hana escrito em cima da porta. A cachorra, que é uma pastor alemão, ainda tem o próprio ar condicionado para chamar de seu. O aparelho fica no alto e tem uma o motor do dispositivo fica para o lado de fora.

O post da casinha de Hana deu o que falar e já está com mais de 12 mil curtidas. "Serenidade no olhar de quem tá pensando: 'trabalha pra pagar meu conforto, humano', brincou um homem. "Alguém coloca uma portinha na casinha da Hana. Não vai ficar muito gelado sem a portinha", aconselhou uma moça. "E eu aqui com meu ventilador que parece um barco quando liga", lamentou outra.