Valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 28/02/2021 10:43 | Atualizado 28/02/2021 10:43

Rio - A Mega-Sena saiu para um apostador do estado do Rio de Janeiro que ganhou o prêmio de R$ 49.341.885,20 milhões. O sorteio foi realizado neste sábado em São Paulo. As dezenas sorteadas foram: 02 - 03- 07 - 48 - 51 - 54.



A Quina teve 107 apostas e cada ganhador teve prêmio de R$ 38.652,61. A Quadra teve 6.601 apostas e cada ganhador levou prêmio de R$ 895,06.

Para o próximo sorteio, que acontece na próxima quarta-feira (3), o prêmio previsto é de R$ 2,5 milhões