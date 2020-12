Por O Dia

Publicado 18/12/2020 00:00

O Bangu Shopping, tradicional na Zona Oeste do Rio, está utilizando tecnologia e inovação para gerar mais conforto e comodidade aos clientes na hora de realizar as tradicionais compras de Natal. É que o digital passou a fazer parte do dia a dia dos consumidores e o empreendimento lançou uma vitrine de produtos totalmente virtual.

A nova ferramenta pode ser acessada através do site do shopping, que conta com diversas ofertas disponíveis. Os produtos, com descrição e preços, são exibidos na vitrine do site onde o cliente poderá escolhê-los, optando pela forma de retirada (em loja ou drive-thru) em horário previamente agendado ou mesmo decidir receber as compras em casa, via delivery. A ideia é facilitar a comunicação entre clientes e lojistas de forma totalmente online em um ambiente rápido e intuitivo.

Para quem preferir realizar suas compras presencialmente, o superintendente Leonardo Vieira ressalta que, com a permissão de reabertura dos shoppings em junho, o shopping tem seguido rigorosamente as regras de ouro da prefeitura com medidas de higiene, segurança e prevenção.

"Estamos preparados para receber nossos clientes, lojistas e colaboradores com toda a segurança e comodidade de sempre", conclui Leonardo.

Entre as dicas de presente da vitrine estão Tênis Adidas EQT Gazelle Preto Masc (R$ 329,90, na Kings Sneakers); vestido infantil frustas (R$ 119,95, na Alphabeto); e Mini ventilador e espelho ursinho (R$ 29,90, na Fashion Biju).