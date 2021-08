Bioestimulador de colágeno e preenchedor à base de ácido hialurônico estão entre os queridinhos da artista - Divulgação

Publicado 18/08/2021 06:00 | Atualizado 18/08/2021 13:50

Olá, meninas! Tudo bem?

Que tal desvendarmos alguns segredinhos de beleza da querida Flávia Alessandra? A atriz nunca escondeu que adora se cuidar e que está sempre ligada às tendências. Na rotina, Flávia mantém uma alimentação balanceada, aliada aos exercícios físicos. Para muitas de nós, a combinação perfeita para manter corpo e mente saudáveis. Agora, vamos combinar que nem tudo é dieta e academia, né? Afinal, os tratamentos estéticos também fazem parte da rotina dessa musa. Querem ver?



Um deles é a aplicação do bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático. Eu soube que essa substância ajuda a estimular a produção de colágeno quando injetada em camadas específicas da pele. As aplicações são indicadas para o rosto e outras áreas do corpo. Pesquisei e descobri que a eficácia é grande, viu? A própria Flávia Alessandra contou que se sente encantada com a forma que esse tipo de produto recupera a firmeza da pele.

O produto utilizado por Flávia pode aumentar em até 66% a produção de colágeno do corpo depois de três meses de uso. E pasmem, meninas! A duração é de até 25 meses. Mas, é claro, isso vai depender do histórico de cada pele, ok? É fato! Com o passar do tempo o corpo diminui a capacidade de produção natural de colágeno. É aí que entra o bioestimulador. Ele atua para manter em dia a produção da proteína.

A dermatologista Adriana Vilarinho explicou que "a aplicação do bioestimulador gera uma reação no corpo que o leva a produzir mais colágeno". E que o procedimento "pode ser feito em várias áreas do corpo - como braços, abdômen, glúteo e coxas- e do rosto- na região das bochechas, queixo, papada e pescoço".

Mas, atenção! O número de aplicações necessárias depende da necessidade individual de reposição de colágeno de cada pessoa, por isso, a necessidade de avaliação de um profissional habilitado. O protocolo de tratamento pode variar entre duas e cinco sessões. E para a maioria das pessoas, o processo não é dolorido. Então, fiquem tranquilas.



Outro ponto importante: vocês sabiam que ao passar dos anos, a perda de gordura e estrutura óssea também contribuem para o aspecto de envelhecimento? A Flávia Alessandra, que não é boba, aprendeu isso cedo. Vejam só!

"A minha imagem diz muito sobre mim, é através dela que expresso as emoções que dão vida aos meus personagens. O cuidado com a pele faz parte da minha rotina, e preciso garantir que os resultados irão manter a minha identidade e essa capacidade de me expressar. A minha escolha foi pautada nessa necessidade de manter e empoderar a minha individualidade".

Demais, né meninas?

A Flávia também utiliza preenchedores. Vocês conhecem? Eles possibilitam tratamentos individualizados para melhorar contornos da face e amenizar aspectos de rugas e sulcos, como o bigode chinês, que ninguém merece! Ainda na lista de cuidados da atriz, um gel ultra fino que promove a hidratação da pele de dentro para fora. Esse produto é feito à base de ácido hialurônico e tem como função recuperar a elasticidade da pele e diminuir as linhas finas.

A doutora Adriana também disse que "a aplicação desse ácido é segura, por sua alta biocompatibilidade, além de ter um leque amplo de opções em termos de composição de géis que oferecem tratamentos personalizados, mantendo os aspectos naturais que compõem a beleza de cada um". O que é extremamente importante.

Para finalizar, a Flávia Alessandra deixou uma ótima reflexão. "Eu adoro me cuidar e sinto que esses são momentos em que me conecto comigo mesma. Não dá para pensar em beleza, sem pensar em saúde e eu mantenho essa rotina de exercícios físicos, alimentação balanceada e tratamentos estéticos adequados à minha pele porque ainda quero trabalhar e viver muito! E preciso de uma mente, um corpo e uma pele que acompanhem o meu ritmo e me permitam viver todo o meu potencial".

