Usada como erva medicinal, a camomila é famosa pelo sabor suave e efeito calmante, inclusive para a pele - Reprodução internet

Publicado 17/08/2021 10:12

Olá, meninas! Tudo bem?

Hoje, vamos falar sobre a camomila e os efeitos positivos que ela pode trazer à pele. Vocês já devem ter experimentado o chá dessa plantinha, né? Ele é muito saboroso e delicado, além de ser um aliado contra o estresse e no controle de cólicas. Na última semana, durante uma conversa com a farmacêutica Leandra Sá de Lima, ela me contou que os benefícios da camomila vão muito além.

Resolvi aprofundar o bate-papo e trazer mais informações para vocês. E querem saber? A Leandra me explicou que apesar de ser bastante comum o consumo em forma de chá, a planta também pode ser usada como extrato, óleo e óleo essencial. Ela disse que "além do alívio de cólicas intestinais de bebês e uterinas nas mulheres, a camomila também ajuda no controle da diarreia infantil. Tem ação calmante, trata feridas na boca e enxaquecas”.

Nossa especialista também contou que a camomila pode ser usada na prevenção de rachaduras de peles sensíveis e secas. Ah! Sabe aquela espinha que demora a cicatrizar? A erva tem grande eficácia porque age como um anti-inflamatório. E até mesmo no alívio da inflamação das gengivas e cavidade oral. A planta também ajuda no clareamento dos cabelos e no tratamento de queimaduras de sol.

Aliás, essa é uma das principais ações da camomila, tá? Em loções e cremes corporais, ela pode favorecer o controle de alergias e irritação da pele. Na hora do banho, o sabonete à base da planta pode trazer uma ação suave, útil tanto para quadros de acne quanto para peles sensíveis.

Após um dia difícil e cansativo, as máscaras faciais com os derivados de camomila são ótimas para ajudar a dar uma sensação de alívio na pele. Assim como o uso depois daquela depilação, sabe? Que deixa a pele vermelha e sensível. Neste caso, vale ter sempre à mão loções e géis com essas propriedades. Uma dica da Leandra é buscar por aqueles produtos fabricados com o azuleno - substância encontrada na flor e que têm ação anti-inflamatória, antialérgica e descongestionante.

Vocês que me acompanham no Instagram sabem o quanto eu gosto de chás. E dessa vez, a minha dica não é apenas para ingestão. À noite, antes de dormir, eu costumo borrifar o chazinho da camomila (já frio) no rosto. É infalível para descansar a pele. Experimentem e me digam se gostaram.

Fala sério, né, meninas? Com essas dicas valiosas, mas simples, vai ficar ainda mais fácil manter uma pele linda e saudável. Ma-ra-vi-lha!