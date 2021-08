Botas de inverno - Divulgação

Publicado 15/08/2021 05:00

Rio - Este ano o inverno veio com força total. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia mostram que o Rio de Janeiro já tem um dos invernos mais frios dos últimos dez anos. Os dias frios estão mudando a nossa rotina e a previsão é que ainda vem muita frente fria por aí!



Mas vamos combinar que a moda da estação é puro glamour? O inverno tem um charme e uma elegância sem igual. E quando a gente fala em atitude nessa época do ano, não podemos deixar de citar as botas, que são o sucesso da estação! Entra ano, sai ano, mas elas estão sempre em alta nesta época. Então vamos descobrir quais os modelos são a tendência nas ruas?



O stylist Luiz Plinio, especialista em moda, destacou quais são os modelos de botas que estão arrasando este ano. Confira as dicas e não deixe de manter seus pés quentinhos e bonitos.



- O modelo over the knee é aquele que possui um design mais justo e acima dos joelhos, podendo ter saltos bem altos, baixos ou sem salto algum. Muito feminina, a bota over the knee traz grande sensualidade e personalidade para um look, por isso não são todas as mulheres que usam. Ela está disponível em diversos materiais diferentes, sendo a camurça e o couro os mais comuns. No quesito cores, os tons sóbrios, principalmente o preto, são os favoritos. Mas, há aquelas que não têm medo de ousar e optam por modelos em tons vivos, como vermelho.



- A bota salto alto, é o modelo mais popular. São atemporais e podem ser usadas em qualquer época do ano. Um salto é sempre poderoso em qualquer estação.



- A bota de camurça é versátil e também possui diferentes modelos.



- Os modelos galochas também são lindas, combinam com roupas curtas e têm um toque esportivo. Um dos modelos em destaque é a com salto colorido.



- E a principal para mim é o coturno, ele nunca sai de moda, está sempre em alta e a queridinha de todas as tribos, até as menos fashionistas amam.



- As cores são as mais variadas. Estampadas, cores claras, escuras, o importante é combinar com a personalidade e o look da ocasião.

O que as unhas revelam sobre você

As mais diversas doenças podem começar a se manifestar através das unhas. Para descobrir como identificar esses sintomas, a dermatologista Adriana Vilarinho explica como observar os sinais.



Com manchas brancas - Isso pode acontecer por conta das variações hormonais ao longo do ciclo menstrual. Geralmente, essas manchas não indicam qualquer problema de saúde, mas podem surgir com o uso de alguns antibióticos ou doenças como vitiligo ou hanseníase, por exemplo.



Onduladas - Pode ser apenas uma consequência natural do envelhecimento, mas esse aspecto pode aparecer também após doenças infecciosas, psoríase, dermatite atópica, lúpus ou como reação a medicações mais fortes, como, por exemplo, no caso de ciclos de quimioterapia.



Rachadas - Pode ser um alerta para diminuir o uso de esmaltes, acetonas e produtos químicos ou pode ser um sinal de carência de vitaminas, ferro, ácido fólico, desnutrição e doenças endócrinas ou problemas na tireoide.



Quebradiças - Aquelas unhas que não conseguem parar de descamar e quebram com facilidade podem ser problemas na tireoide, anemia ou dermatose.







