Tempo no Rio segue instável, com chuva fraca e céu nubladoREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Publicado 13/08/2021 08:33

Rio - Os dias frios e chuvosos seguem persistentes no Rio após a chegada de uma frente fria na cidade. Com predomínio de céu encoberto, a sexta-feira será de chuva fraca a moderada durante todo o dia e as temperaturas oscilam entre 23ºC e 15ºC. Os ventos estarão moderados, com ocasionais rajadas fortes nos períodos da tarde e noite.

Por conta da chuva, um bolsão d’água precisou ser escoado ao ocupar uma faixa da pista na altura da estação do BRT Jardim Oceânico, sentido São Conrado. A via já foi liberada e o trânsito segue sem retenções.

No sábado, os termômetros podem registrar a mínima de 12ºC e máxima de 22ºC, com chuva isolada

durante a madrugada e a manhã. No domingo não há previsão de chuva, mas o céu fica parcialmente nublado. A temperatura fica entre 27°C e 17°C.

Na segunda-feira haverá pancadas de chuva isoladas durante a tarde e a noite. Os termômetros podem marcar entre 29°C e 16°C. Na terça, pode ocorrer chuva fraca e isolada durante a madrugada. A previsão é de máxima de 31°C e mínima de 18°C.