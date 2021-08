Cristo Redentor e outros nove pontos da cidade do Rio se iluminaram de roxo pelos 15 anos da Lei Maria da Penha - Fabio Motta

Cristo Redentor e outros nove pontos da cidade do Rio se iluminaram de roxo pelos 15 anos da Lei Maria da PenhaFabio Motta

Publicado 09/08/2021 20:32 | Atualizado 09/08/2021 21:02

No último final de semana, o monumento ao Cristo Redentor e outros nove pontos da cidade do Rio se iluminaram de roxo pelos 15 anos da Lei Maria da Penha. Além do Cristo, a Igreja da Penha, o Maracanã, a Igreja Nossa Senhora da Penna, os Arcos da Lapa, a Câmara de Vereadores, o Museu do Amanhã, o Copacabana Palace, o Chafariz da Estrada do Galeão e o prédio da Prefeitura do Rio participaram do movimento. A ação faz parte da campanha Juntas Contra o Feminicídio, realizada pelas cidades do Rio, Niterói e Maricá. Vias e transportes públicos também participam da campanha divulgando os canais de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica. A Lei Maria da Penha é referência internacional no combate às violências contra as mulheres, mas o Brasil ainda ocupa o 5° lugar no ranking mundial destas violências. Em 2020, o número de feminicídios aumentou até 400% no país, segundo dados da Agência Senado.

Evento reúne especialistas nas áreas de inclusão e diversidade

Preconceitos contra pessoas com deficiências, acima do peso, gays, negros, a lista do que é preciso combater é longa. Para ajudar a pensar no tema, desconstruir estereótipos e permitir a construção de um mundo realmente plural, o congresso “Genética não é Destino” reunirá mais de 30 especialistas nas áreas de inclusão e diversidade. O evento, que está em sua 2ª edição, está com as inscrições abertas e vai acontecer, de forma online e gratuita, nos dias 21 e 22 de agosto. Entre os palestrantes estão o filósofo e professor Mario Sergio Cortella, a influencer Pequena Lô, a atriz Mariana Xavier (a Marcelina de "Minha mãe é uma peça"), Henry Zylberstajn, fundador do Instituto Serendipidade, e Alex Duarte, do Cromossomo 21. As inscrições podem ser feitas no endereço www.geneticanaoedestino.org , que também tem a programação completa.

Projeto debate a saúde mental de mulheres

A empresa farmacêutica Medley lança o projeto “Conta, Mana”, uma iniciativa que tem como objetivo debater sobre a saúde mental das mulheres partindo de um termo que muitas já usam e dominam: o bem-estar. Por meio de debates que ocorrerão em diversas plataformas, como programas femininos da TV aberta, até conteúdos didáticos que estarão disponíveis no site ( www.contamana.com.br ) e nas redes sociais da campanha, as mulheres poderão reconhecer e entender os benefícios e a importância de manterem a própria saúde mental em dia.

LEITURINHA

“Uma Ponte para Istambul”, Maria Filomena Bouissou Lepecki - De Istambul ao Brasil: os mil e um enigmas arqueológicos. A autora, que ganhou três prêmios literários, viveu em vários países do Oriente onde realizou diversas pesquisas históricas e culturais in loco e no livro propõe desvendar esses mistérios.

Sebrae lança programa de retomada do turismo na Rota das Emoções

Sebrae lança programa de retomada do turismo na Rota das EmoçõesDivulgação

Para ajudar o setor turístico, muito afetado na pandemia, nasceu o programa “Check-in Rota das Emoções”, idealizado pelo Sebrae e com consultoria técnica da empresa Ori Brazil. A Rota das Emoções é um roteiro turístico formado por 14 municípios entre os estados de Ceará, Piauí e Maranhão. O projeto está investindo em estratégias de aperfeiçoamento e inovação para não só restabelecer um retorno mais seguro, como também melhorar a experiência dos turistas e colaboradores, beneficiando especialmente pequenos negócios integrantes do trade turístico. Na última quinta (05/08), foi a vez do Piauí receber a iniciativa. “O programa reforça o papel do Sebrae junto às micro e pequenas empresas do litoral, atuando de forma integrada nos três estados e converge em ações que irão impactar positivamente a divulgação e atração de turistas para o nosso Piauí”, destacou o diretor superintendente do Sebrae/PI, Mário Lacerda.