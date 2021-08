Temas de novelas que marcaram nossos corações - Divulgação

Publicado 04/08/2021 19:09

É difícil encontrar uma mulher que não goste de novelas. A maioria trata de temas muito importantes para o universo feminino, como amor, relacionamentos, família, beleza, carreira, sonhos. Quem nunca viajou no universo noveleiro ou se emocionou com a história de um protagonista? Algumas fazem tanto sucesso que já tivemos casos em que o último capítulo da história parou o país!

E qual a sua preferida? As respostas certamente estão na ponta da língua de todos nós. E as músicas das novelas são o ponto alto das tramas. Muitos temas ficaram marcados na história e se misturam até com as nossas próprias vidas. Aquela música que embalou um momento importante, uma dança ao som daquela melodia especial. Quem nunca passou por isso? Qual tema de novela arrancou suspiros de vocês?

Para conhecer um pouco mais sobre o universo dos temas de novelas. Conversamos hoje com Nico Rezende, que é compositor de vários temas de sucesso. Além de intérprete, ele tem 9 álbuns autorais lançados, começou a carreira tocando na banda do cantor Ritchie, trabalhou como tecladista e backing vocal na banda de Lulu Santos, também assinou arranjos para Roberto Carlos e Erasmo, além de outros nomes da MPB. Mas sua carreira ficou marcada por grandes temas de novela. Confira o nosso bate-papo com o artista.

Qual é a sua inspiração para criar músicas de novelas? Como é esse processo?

Me sinto muito feliz e gratificado em ter tido o privilégio de compor canções que viraram temas de personagens marcantes e passaram a fazer parte da vida e da história das pessoas. É uma sensação incrível. E as canções passam a pertencer ao público. Normalmente as músicas não são feitas por encomenda. Os produtores escolhem as canções pesquisando a partir da sinopse e das características de cada personagem.

Alguma curiosidade sobre o processo? Algum tema deu mais trabalho?

Alguns temas deram mais trabalho e levaram mais tempo. A canção “Perigo”, por exemplo, tema da novela Selva de Pedra, parceria minha com Paulinho Lima e gravada pela Zizi Possi, levou alguns anos para ficar pronta. Eu já tinha criado a melodia e tinha na cabeça a palavra perigo, mas o restante da letra veio anos depois, com Paulinho completando a frase. Primeiro foi feito o refrão "Perigo é ter você perto dos olhos..." e depois foi criado o início da canção.

Qual tema marcou mais a sua vida e sua carreira?

Sem dúvida alguma foi a música "Esquece e vem", tema da novela O Outro. Foi do meu primeiro álbum e foi também o meu primeiro grande sucesso, que marca minha carreira até hoje. Eu inclusive acabei de relançar essa música, com uma roupagem mais acústica e com participação especial da cantora Ive. Essa música é pedida certa em todos os shows.

Quais são seus próximos projetos?

Tem canção nova "Pra que serve uma canção" sendo lançada, parceria com Dudú Falcão, e com lançamento de um clipe novo. Tenho também um feat com a Roberta Campos no forno, em fase de finalização e em breve lanço o 10º álbum autoral que está sendo preparado para o final deste ano. Além do retorno aos palcos, tão esperado por todos nós. Não vejo a hora!