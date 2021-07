Arraiá solidário do Cristo Redentor terá a participação do cantor Pretinho da Serrinha - Reprodução internet

Publicado 30/07/2021 07:59 | Atualizado 30/07/2021 08:01

Nesta sexta-feira, dia 30 de julho, a partir das 20h, será realizado o primeiro arraiá solidário do Santuário Cristo Redentor, o "Arraiá do Redentor". O evento vai arrecadar doações para a campanha social "Cristo Redentor, Eu Quero Doar", que está ajudando milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social e já entregou mais de 400 toneladas de alimentos e itens de higiene pessoal, proteção facial e limpeza.

A apresentação, que também faz parte das atividades em comemoração aos 90 anos do Cristo Redentor, terá início com a Santa Missa, às 20h, seguida da live com grandes nomes da música brasileira e influenciadores digitais. A celebração e a apresentação seguirão as normas internacionais contra o coronavírus (covid-19) e as regras de ouro da Vigilância Sanitária. Tudo será transmitido ao público pelo youtube.com/cristoredentoroficial

Eu, que tenho orgulho em ser madrinha das ações do Cristo, vou apresentar o evento ao lado do ator Bruno De Luca e do reitor do Santuário, Padre Omar. Entre as atrações musicais estão os cantores Pretinho da Serrinha, Rachell Luz, Catha, Chiara Maria, Bianca Cardoso, Jhusara, Tadeu Mathias e Zé Paulo Sierra, o grupo Falamansa e o Trio Rapacuia. A direção musical do espetáculo é do Maestro Jorge Cardoso. Todos gentilmente cederam os cachês em apoio ao evento.