A cantora Flávia Saolli é destaque do samba carioca Michelle Beff

Publicado 26/07/2021 22:45 | Atualizado 26/07/2021 22:52

Nascida e criada no subúrbio carioca, a sambista Flávia Saolli é dona de um estilo único, uma voz marcante e vem fazendo história no samba carioca. Desde 2008, a cantora se dedica à música e vem marcando sua trajetória nos palcos. A artista estrelou recentemente o espetáculo “Obrigada Marrom”, gravado no Teatro Rival e disponível no YouTube, onde apresenta 35 músicas em homenagem aos 42 anos de carreira da musa Alcione. E não é só isso, ela também está em cartaz todo sábado na programação do Bar da Alcione, na Barra da Tijuca.

Amanhã (27/07) começam as inscrições para mais uma edição do concurso Miss Cadeirante. Criado em 2015 pela advogada Lu Rufino, o evento busca a inclusão social de mulheres com deficiência de todo o país. Para concorrer, basta entrar em contato através do e-mail [email protected] São aceitas mulheres cadeirantes de todas as regiões e idades, nas categorias: infantil, infanto-juvenil, adulto e melhor idade. As inscrições encerram no dia 27 de agosto. Também nesta terça-feira (27/07), a presidente do concurso vai distribuir 100 cestas básicas doadas pela Legião da Boa Vontade (LBV) para moradores de Campo Grande, Bangu, Magarça e Pedra de Guaratiba, todos assistidos pelo Instituto.

A atriz brasileira Ariane Rocha ganhou destaque internacional e nos EUA foi convidada pela revista Fashion Magazine NY para ilustrar a capa do mês de junho. A artista coleciona trabalhos no teatro, cinema e nas mídias digitais, após criar o canal de humor “Aturando”, no Youtube, vencedor de 11 prêmios internacionais. Ao longo de 20 anos de carreira, Ariane participou do especial de 50 anos da TV Globo e ainda de projetos especiais da emissora como Programao Carioca e o Miss Talavera Bruce. A atriz também fez participacoes em programas do Multishow e no cinema atuou em “Meu Nome Nao E Johnny” e “Se Eu Fosse Voce 2”.

“Meu Sonho Me Contou”, Camila Haik - No livro, a jovem escritora insere o leitor em uma narrativa carregada de emoções e o leva a refletir sobre o quanto cada um pode e deve se colocar em primeiro lugar no amor e na vida. A protagonista embarca em uma jornada de autoconhecimento e amor-próprio. A história começa quando a carioca conhece Miguel, um marinheiro que se aventura pela imensidão do mar e pelas ondas do Rio de Janeiro.