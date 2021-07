Maquiagem de inverno

Especialista em make Franciely Fazolo - Divulgação

Rio - Com a chegada do inverno o tempo fica mais seco e as temperaturas mais baixas. Com isso os cuidados com pele e a maquiagem mudam um pouco nessa estação. Esta é a época do ano em que os looks ficam ainda mais bonitos, por isso é super importante reforçar a make. A especialista em maquiagem Franciely Moreira Fazolo destacou as tendências. Confiram!

1° - Hidratação

O tempo seco e a baixa temperatura são muito ruins, por isso um fator importante é manter a pele do rosto e do corpo hidratada, consumindo bastante água e usando produtos hidratantes específicos para cada região do corpo. Também é recomendável usar antes da base um sérum. A dica é optar por um com ácido hialurônico que ajuda a hidratar, proteger e prepara a pele para receber a maquiagem.

2° - Base

Essa é a queridinha de todas as estações. A base é fundamental para o sucesso de qualquer maquiagem. Nessa época, opte por bases mais hidratantes e menos "matte".

3° - Pó, blush e contorno

O segredo para deixar a pele bonita é manter a mão leve na hora da aplicação de itens como pó, blush e os contornos. O ideal é ir aplicando aos poucos, isso deixará um aspecto mais natural e vai evitar o ressecamento.

4° - Batons

Os batons terrosos e com tonalidades escuras ganham destaque na maquiagem. O batom vermelho também combina perfeitamente não só nesta, mas em outras estações do ano. Vale lembrar a importância da hidratação nos lábios para evitar o ressecamento do batom. Alguns batons líquidos têm em sua fórmula a vitamina E, justamente para cuidar e hidratar os lábios e evitar o ressecamento, dando um acabamento muito mais bonito. O uso do ácido hialurônico na boca também tem um resultado incrível, ele hidrata e ajuda a disfarçar as linhas mais finas.

5° - Olhos

Em tempos de pandemia, destacar o olhar é obrigatório, por conta do uso das máscaras. Escolha um "esfumadinho" nos tons de marrom, terrosos, vinho e preto, e não deixe de usar muita máscara para cílios. Isso deixará um ar de seriedade e elegância. Outra tendência que continua em alta é o uso de cílios postiços.





Dicas de moda

Agora vamos destacar quais peças usar para não passar frio, mas também para arrasar nas composições e montar looks confortáveis, bonitos e elegantes. Anne Garcia, estilista e empresária, destaca as tendências.

"As cores quentes estão em alta e podem ser utilizadas em qualquer ambiente. Aquela blusinha que estava guardada no armário e foi utilizada na primavera, por exemplo, pode combinar com uma calça jeans, jaqueta de couro e uma bota de cano longo", explica Anne.

Outra peça-chave é o tricot, técnica utilizada há séculos que segue em processo de reinvenção. Neste ano, o suéter dress ou vestido de tricot é a grande aposta, unindo beleza e conforto.

"Eu gosto do tricot porque também pode ser uma peça artesanal, desta forma posso ir a uma costureira e o céu é o meu limite da imaginação. Podemos ter a um bom preço com uma peça única e exclusiva. É importante ter muito cuidado ao lavar e ao guardar, pois dependendo da peça, um fio que você puxar pode ser fatal", detalha a estilista.

BELEZA DA ALMA

Coloque-se como prioridade. Honre seu processo. Trate-se com gentileza. Reconheça seu valor. E não aceite, em hipótese nenhuma, menos do que você merece.

