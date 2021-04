Bianca Andrade Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 14:58

Rio - Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, gravou um vídeo para comemorar dez anos do seu canal de maquiagem no YouTube. No vídeo, Boca Rosa debocha de influenciadoras que usaram suas maquiagens e fizeram críticas sobre os produtos. A ex-BBB escolheu falar sobre os comentários de Niina Secrets, Camilla de Lucas, Karen Bachini e Bloguerinha.

Bianca brincou em alguns momento com o fato de que as resenhas dos seus produtos são estratégias de engajamento das outras influenciadoras. "Se você quiser uma dica pra crescer no seu canal no YouTube, ter vários likes, o sonhado engajamento... O segredo é um só: falar mal das makes da Boca Rosa", disse. "E como eu percebi que essa é uma boa estratégia pra ter visualização é óbvio que eu vou usar isso também pro meu canal", completou.



A namorada de Fred ficou entre os assuntos mais comentados das redes sociais após o vídeo. Bianca brincou ao ver que a influenciadora usava seus produtos, mas criticou a embalagem. "Niina, por que você insiste nisso, garota? Você sabe que as maquiagens da Boca Rosa não prestam! Fica sofrendo, gente!", disse.

<iframe width="630" height="354" src="https://www.youtube.com/embed/5jmJwQcOf20" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>