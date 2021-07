Mulheres estão retirando as próteses de silicone na busca por seios mais naturais - Divulgação

22/07/2021

Se antes a moda era ter seios grandes e volumosos, agora a tendência entre famosas e anônimas é manter os seios pequenos e mais naturais. Na busca por essa nova tendência, muitas mulheres estão optando pela cirurgia de explante de silicone para retirar as próteses. Mas como é feita essa cirurgia? Para tirar todas as dúvidas sobre o procedimento, conversamos com o cirurgião plástico, André Maranhão.

O que é o explante de silicone?

Explante de silicone significa a remoção definitiva de implantes de silicone dos seios.

Existe outra razão para fazer o procedimento, atém da estética?

O que diferencia seria a razão da remoção. Pode ser por não adaptação aos implantes, por situações infecciosas e raramente, por situações inflamatórias de reação a “corpo estranho”.

O que precisamos saber antes de fazer um explante de silicone?

Avaliar a estrutura mamária e o comportamento psicológico da paciente para não confundir isso com modismo ou um quadro depressivo. Afinal, o resultado não tem o mesmo padrão de beleza de uma mama não operada ou com implantes somente. Provavelmente, a paciente irá lidar com incisões maiores e eventual flacidez remanescente.

Pense bem nesta opção, tanto na colocação dos implantes (em função da necessidade de monitoramento contínuo) e muito mais em sua remoção definitiva, pois se trata de uma nova cirurgia que irá produzir um resultado menos encantador do ponto de vista estético. É um tratamento cirúrgico que exige uma maior habilidade do cirurgião plástico para a adaptação dos tecidos remanescentes.

Você observou um aumento na procura por esse tipo de cirurgia?

Há um aumento no questionamento, mas na realização pouco. Pois após avaliar custo e benefício, algumas adiam a realização até a época da revisão que acontece cerca de 10 anos após a colocação. O aumento na procura ocorre sempre que algum famoso divulga que realizou o procedimento. É importante alertar, mais uma vez, que o explante não deve ser banalizado. É preciso uma consulta detalhada com um cirurgião plástico de confiança, chancelado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e registrado no CREMERJ para que as opções sejam seguras e precisas.

Como é o pós-operatório e a recuperação?

O pós-operatório parecido com o de uma mamoplastia redutora, com restrições maiores de 20 a 30 dias, sem mobilização exagerada dos braços. São necessários curativos diários, uso de soutien modelador. Mas, em geral, a recuperação é tranquila, desde que todas as orientações sejam seguidas.



Existe algum risco ao realizar a cirurgia? Nenhuma contraindicação. Riscos são iguais a qualquer cirurgia de mama. Não existem riscos específicos. A manutenção visa o controle da cicatrização e seu amadurecimento. A paciente passará por avaliações semanais e após um mês, deve retornar de acordo com a necessidade.